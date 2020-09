vor 33 Min.

Dinkelscherben stoppt den FC Horgau

In einem hochklassigen Spitzenspiel bezwingen die Lila-Weißen den Spitzenreiter. Täfertingen verliert auch das Kellerduell

Der TSV Zusmarshausen hat dem FC Horgau mit einem 4:2-Erfolg die zweite Saisonniederlage beigebracht. Trotzdem bleiben die Kleeblätter in der Fußball-Kreisliga Augsburg Spitze. Mit zwei Siegen ohne Gegentor ist für den SSV Anhausen der Re-Start gelungen. Mit einer souveränen Leistung holte man einen 3:0-Sieg beim FC Haunstetten. Der TSV Täfertingen gestattet Schlusslicht TSV Kriegshaber im Kellerduell mit 1:0 den ersten Saisonsieg. Der TSV Zusmarshausen kam gegen die SpVgg Westheim zu einem 3:0-Sieg.

TSV Kriegshaber – TSV Täfertingen 1:0 (0:0). Mit dem letzten Aufgebot musste der TSV Täfertingen im Kellerduell der Aufsteiger beim bisher sieglosen Schlusslicht in Kriegshaber eine weitere Niederlage hinnehmen. Dabei blieben die Schützlinge von Antonio Cuevas nach der 0:8-Heimschlappe gegen Langerringen zum zweiten Mal hintereinander ohne Torerfolg. Der entscheidende Treffer in dieser Partie fiel in der 83. Minute durch Cengizhan Bayram. (AL)

TSV Dinkelscherben – FC Horgau 4:2 (3:1). Nach dem misslungenen Auftakt zeigten die Lila-Weißen gegen den Tabellenführer wieder ihr anderes Gesicht und bestachen in einem wahren Spitzenspiel vor allem mit ihrer Offensiv-Power. Am Ende hätte die intensive Partie, in der Neuzugang Philipp Schmid sein Startelf-Debüt in der Abwehrreihe feierte und Daniel Wiener weiter vorne agierte, auch höher ausgehen können. Doch der Auftakt spielte erstmal den Gästen in die Karten, denn nach einem langen Ball und Unsicherheit im TSV-Abwehrverbund traf Philipp Mayer mit der ersten Chance zum 0:1 (10.). Mit einem Doppelschlag drehte die Finkel-Truppe die Partie: Erst traf Flügelflitzer Josef Kastner (21.), dann traf Thomas Kubina nach schöner Vorlage von Julian Kania (23.). Julian Kania sorgte mit einer starken Balleroberung und eiskaltem Abschluss direkt vor der Pause für das 3:1 (45.). Den besseren Auftakt erwischten wieder die Gäste, denn mit dem ersten Angriff nach Wiederanpfiff traf der eingewechselte Omar Samouwel zum 2:3 (46.). Doch die Kaiserberg-Kicker ließen sich auch davon nicht beeindrucken und spielten weiter druckvoll nach vorne. Thomas Kubina (50.) und der Sturmpartner Daniel Wiener (64.) trafen nur das Aluminium oder scheiterten am starken Gästetorwart Felix Häberl. Beim vorentscheidenden 4:2 bediente Wiener den mitgelaufenen Kubina, der vor 191 begeisterten Zuschauern den Schlusspunkt setzte. (maku)

TSV Zusmarshausen – SpVgg Westheim 3:0 (0:0). Die erste Chance hatten die Gäste, Tobi Kuchenbaur konnte noch vor der Linie klären. (7.). Die Riesenchance vergab Christian Wink, als er aus elf Metern a über den Kasten zielte (13.). Zwingende Chancen blieben Mangelware, weil auf beiden Seiten die Laufbereitschaft fehlte. Nach einem herrlichen Pass von Torwart Raif Husic tauchte Andi Belak allein vor dem Tor auf und wurde im Strafraum gefoult – der Elfmeterpfiff blieb aber aus. (37.). In der zweiten Hälfte hatte dann Zus die nächste Chance, aber das Abspiel von Johannes Link war zu ungenau (51.). Besser machte es nur eine Zeigerumdrehung später Christian Wink, der überlegt aus 16 Meter einschob. Im Minutentakt dann die nächste Großchance, die Andi Belak aus fünf Metern vergab. Die Zuser blieben am Drücker, jedoch hielt Torwart Miccoli mit einigen Paraden den knappen Vorsprung. Das längst fällige 2:0 erzielte dann nach Zuspiel von Johannes Link Maximilian Wurm (80.). Den Schlusspunkt setzte wiederum Wurm nach Vorarbeit von Philip Meitinger (90.). (hd-)

FC Haunstetten – SSV Anhausen 0:3 (0:2). Insbesondere die Abwehrleistung der Gäste war herausragend, die während der gesamten Begegnung keine einzige Chance der Heimelf zuließen. Nach einem Freistoß, den Seppi Guggenberger an die Latte zirkelte, markierte Nils Schwemmer das frühe 0:1 (8.). Weitere gute Anhauser Chancen folgten, die jedoch zunächst ungenutzt blieben. Erst kurz vor dem Wechsel war es Michael Duda, der nach einer gelungenen Kombination für das 0:2 sorgte (38.). Im zweiten Durchgang spielten die Gäste die Partie souverän herunter, ohne zu glänzen. Die überforderten Gastgeber versuchten mit Härte dagegenzuhalten, wurden dann aber für ihre rustikale Spielweise mit zwei Platzverweisen für Henry Engelstätter (66./Gelb-Rot) und Halit Dil (72./Rot) bestraft. Den Schlusspunkt in diesem einseitigen Spiel setzte Michael Duda mit seinem zweiten Treffer zum 0:3-Endstand (88.). (zer)

