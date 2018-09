vor 54 Min.

Dogans Doppelschlag per Doppelkopf Lokalsport

Mit zwei Kopfballtreffern innerhalb von drei Minuten von Kaan Dogan drehte der SV Cosmos Aystetten das Spiel gegen den TSV Gilching-Argelsried zu einem 3:2-Heimsieg. Hier wird der Doppelkopf-Torschütze von Dominik Isufi verfolgt. Die beiden Youngsters sorgen für viel Alarm in Gästestrafraum.

Drei Kopfballtreffer führen zum 3:2-Sieg des SV Cosmos Aystetten. Warum am Ende doch noch gezittert werden musste

Von Oliver Reiser

Mit seinen 1,75 Metern und eher schmächtiger Statur sieht Kaan Dogan nicht unbedingt aus, wie man sich seit Horst-Hrubesch- Zeiten ein Kopfball-Ungeheuer vorstellt. Trotzdem stellte der 20-Jährige mit zwei Kopfballtreffern innerhalb von drei Minuten für den SV Cosmos Aystetten die Weichen auf Sieg. Dogans Doppelkopf-Doppelschlag in der 54. und 57. war der Dosenöffner zum 3:2-Heimsieg gegen den TSV Gilching-Argelsried.

Innerhalb von drei Minuten war damit ein Spiel gedreht, bei dem die Schützlinge von Marco Löring zunächst so ihre Probleme mit den Gästen hatten und das Glück zur Seite stand, als Christoph Meißner nur den Pfosten anvisierte (20.). Aystetten hatte zwei Kopfballmöglichkeiten durch Thomas Hanselka und Dominik Isufi. Aus heiterem Spätsommerhimmel fiel dann das 0:1. Als sich Paul Zeller und Thomas Hanselka nicht einig waren, wer die entschärfte Situation endgültig klärt, traf Christoph Meißner aus 25 Metern unhaltbar für Alexander Bernhardt (24.). Nach einer Vielzahl von erfolglosen Eckbällen rammte Patrick Szilagyi einen butterweichen Eckstoß von Maximilian Heckel kurz vor der Pause dann per Kopf zum Ausgleich in die Maschen (41.).

Nach dem Wechsel dann der Auftritt von Kaan Dogan, der zusammen mit Dominik Isufi immer wieder für Unruhe in der hüftsteifen Gilchinger Hintermannschaft sorgt. Erst verlängerte er einen Freistoß von Maximilian Klotz mit dem Kopf über Ex-Bayern-Keeper Felix Ruml ins lange Eck, dann war er erneut zur Stelle, als Paul Zeller einen Freistoß von Maximilian Heckel zurück in die Mitte geköpft hatte.

Nachdem die Cosmonauten den Gästen zu viel Spielraum ließen und immer wieder zu leichtfertig agierten, hatten Murat Ersoy und Maximilian König gute Gelegenheiten. Aystetten zog die Zügel wieder an, versäumte es aber, den Deckel mit dem 4:1 endgültig drauf zu machen, weil die Angriffe teilweise schlampig abgeschlossen wurden oder Ruml gegen Isufi im Weg stand (64.).

Eine Fehlentscheidung sorgt nochmals für Spannung

So wurde es noch einmal spannend, als Murat Ersoy das 3:2 erzielte, bei dem Schiedsrichter Alexander Schkarlat eine klare, von seinem Assistenten sogar kurz angezeigte Abseitsstellung, übersah (83.). Kurz danach flog ein Freistoß-Aufsetzer von Christoph Meißner knapp am Kreuzeck vorbei. Da mussten die Aystetter Fans nochmals die Luft anhalten (86.). Die letzte Chance hatte Dominik Isufi, der seinem Gegenspieler über den halben Platz davon rannte, dann aber am Torwart scheiterte (90.+1). Mit diesem Dreier hat Cosmos einen großen Schritt ins gesicherte Mittelfeld gemacht.

SV Cosmos Aystetten: Bernhardt – Bergmair, Zeller, Sakrak (68. Berisha), Klotz – Mijailovic – Szialgyi, Dogan (89. Drechsler), Heckel – Hanselka, Isufi (90.+3 Djajic)

TSV Gilching-Argelsried: F. Ruml – Wiedemann, Rodenwald, M. Hölzl, König – Fauth (46. Huber), Brand (80. Kraus), M. Ruml, Meißner – Buckl (46. Ersoy), Adofo.

Tore: 0:1 Meißner (24.), 1:1 Szilagyi (41.), 2:1 Dogan (54.), 3:1 Dogan (57.), 3:2 Ersoy (84.). – Schiedsrichter: Alexander Schkarlat (Weidenbach) – Zuschauer: 110.

