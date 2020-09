vor 4 Min.

Doppelsieg für Number One

Wolfgang Puschak aus Bonstetten feierte auf seinem Westfalen-Wallach Number One in Ising einen Doppelsieg.

Wolfgang Puschak gewinnt den Großen Preis von Ising und die 1. Qualifikation zum Bayernchampionat

Auch in Corona-Zeiten – der bayerische Turniersport geht langsam, aber sicher wieder los. Nicht wie gewohnt – nein, natürlich nicht. Zuschauer sind außen vor, Parcours wird mit Maske besichtigt, die auch in den Stallungen und beim Abreiten für die Helfer Pflicht ist. Doch das nehmen alle gerne in Kauf, wenn es gilt, Pferd und Reiter zu präsentieren.

Auf Gut Ising am Chiemsee goss es wie aus Kübeln, als die zweite Qualifikation für das Bayernchampionat 2020 anstand. Diese renommierte Serie wurde 2001 aus der Taufe gehoben, um „den Springsport in Bayern gezielt zu fördern und die Qualität der Turniere zu verbessern“. Nun überlegte sich so mancher Akteur, ob er seinen Startplatz nutzen sollte. Doch ein routiniertes Veranstalterteam verlegte die Startzeit um 30 Minuten nach hinten und nutzte die Zeit zur Platzpflege. Der Regen hörte für die Dauer der Prüfung auf, und so gab es beste Bedingungen. Diese nutzte der Bonstetter Wolfgang Puschak vom RV Augsburg-West, der Bayernchampion des Jahres 2018, und setzte sich mit seinem Westfalen-Wallach Number One an die Spitze. Platz zwei sicherte sich sein Vereinskollege Maximilian Ziegler aus Meitingen auf der neunjährigen Württemberger Stute Clarissa. Die Plätze vier und fünf gingen an Christoph Kaufmann aus Jettingen. So waren also bereits zweimal Punkte für das Finale bei den Munich Indoors gesammelt worden. Die dritte und letzte Gelegenheit bietet sich am kommenden Wochenende erneut auf Gut Ising.

Auch der Finaltag stand unter keinem guten „Wetterstern“: Hatte es während der Nacht etwas weniger geregnet, so fing es morgens wieder kräftig an zu schütten. Bis Prüfungsbeginn war der Platz jedoch wieder perfekt. Aber lediglich drei Paare schafften es, den Grundparcours fehlerfrei zu absolvieren. Elisabeth Meyer vom Stall Gugler brachte gleich zwei Pferde in das Stechen in diesem sportlich hochkarätigsten Springen des Turniers, doch nur Wolfgang Puschak gelang auch im Stechen eine fehlerfreie Runde. Der Bonstetter hatte erneut auf sein Erfolgspferd Number One gesetzt, der seinem Namen einmal mehr gerecht wurde. (upu)

Themen folgen