vor 53 Min.

Drei Favoriten- und ein Überraschungssieg Lokalsport

Ein „Neuling“ setzt sich beim FC Horgau im Herren-Cup durch

Bei den diesjährigen Tennis-Vereinsmeisterschaften des FC Horgau gab es eine dicke Überraschung. Beim Herren-Cup (ab Alter 50) siegte mit Reinhold Berger ein neues Mitglied, das erst seit diesem Jahr an Wettkämpfen teilnimmt. Allerdings spielt er schon seit vielen Jahren Tischtennis in Bayerns Topligen. Er profitierte vom verletzungsbedingten Ausfall von Serien-Sieger Georg Schwarzmann. Im Finale besiegte Berger Werner Egle mit 6:3 und 6:2. Einen Favoritensieg gab es in der Damenkonkurrenz. Ulrike Brehmer, die vor ihrer Hochzeit noch Hartmann hieß, setzte sich mit zweimal 6:1 gegen Lisa-Marie Christ durch und wiederholte damit ihre Titelgewinne von 2014, 2015 und 2016. Ebenfalls den Titelgewinn, jedoch aus dem Vorjahr, konnte Jonas Frisch in der Juniorenkonkurrenz wiederholen. In der Neuauflage des letztjährigen Finales besiegte er abermals Ben Thanner, diesmal mit 6:3 und 6:1.

Das spannendste Finale gab es in der Herrenkonkurrenz zwischen Fabian Tögel und Dieter Donderer. Donderer, der im Vorjahr nur knapp im Match-Tiebreak Vater Jürgen Tögel unterlag, beherrschte die Partie bis Mitte des zweiten Satzes, dann beeinträchtigte ihn eine Adduktorenverletzung, und so konnte Fabian Tögel nach 4:6 das Match noch drehen und knapp mit 7:6 und 10:7 im Match-Tiebreak für sich entscheiden. Bei der Siegerehrung gab es Pokale und Preise für die Sieger und Platzierten von Vorsitzendem Jürgen Tögel. (tög)

Themen Folgen