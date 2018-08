vor 48 Min.

Drei Trios in der Kreisklasse Nordwest Lokalsport

Neusäß II, Auerbach und Foret bestimmen die Elf der Woche

Auch nach den Spielen des vergangenen Wochenendes konnten die Fußballfans auf der Homepage unseres Internetportals www.fupa-schwaben.net über die besten Spieler abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen den Sprung in die FuPa-Elf der Woche. Wenn in der entsprechenden Liga mindestens 70 Prozent der Aufgebote gespeichert wurden und pro Team mindestens zehn Stimmen abgegeben sind, erfolgt eine Auswertung der Elf der Woche.

Im Team der Bezirksliga Nord stehen diesmal Daniel Wagner (TSV Meitingen), Niklas Kratzer, Manuel Lippe (TSV Gersthofen), Max Wollmann und Fahad Barakzaie (SC Altenmünster). In der Kreisliga Augsburg stellt der FC Horgau mit André Zupur, Raffael Wieser und Thomas Martinek ein Trio. Mit dabei sind auch Gianluca Pabst, Mathias Moser (SpVgg Westheim), Raphael Schimunek (TSV Neusäß), Peter Jacob und Josef Kastner (TSV Dinkelscherben).

Drei Trios bilden das Grundgerüst in der Kreisklasse Nordwest: David Schmid, Niculae Malahu, Mihai Andrei (TSV Neusäß II), Ibrahim Yilmaz, Cem Beker, Yusuf Aktürk (VfR Foret), Michael Hemm, Valentin Blochum und Christian Unger (SpVgg Auerbach). Dazu Selami Murseli (TSV Diedorf) und Christian Gebele (FC Emersacker). In der Kreisklasse Mitte ist Esim Önat (TSG Stadtbergen) am Start, in der Kreisklasse West 2 Matthias Kempter und Fabian Grunenberg vom SV Grün-Weiß Baiershofen.

Drei Kicker der SpVgg Auerbach II (Marco März, Nicholas Mayerhauser, Ansumana Sankareh) stehen in der Elf der A-Klasse Nordwest. Dazu Simon Weis, Antonio Cuevas (TSV Täfertingen II), Dominik Hentschel (TSV Zusmarshausen II), Thomas Chirila, Tobias Hammerl (SV Nordendorf), Max Gschwilm (TSV Dinkelscherben II), Ibrahim Yildirim Yilmaz (SV Gablingen) und Benjamin Keller (SV Ottmarshausen).

In der A-Klasse Mitte sind Andreas Hiesch, Felix Simon, Leon Rößle (TSV Steppach), Oliver Haberkorn und Gerd Waschkut (SpVgg Westheim II) vertreten, in der A-Klasse Süd Dominik Bröll, Maximilian Fischer und Martin Hauser vom TSV Fischach.

Christian Kießling, Enrico Ballas, Marvin Fritsch, Christian Gruschka (SV Ehingen II), Paul Greiner, Julian Merk (TSV Welden II), Elias Eser, Steven Steinbeck (TSV Diedorf II), Niklas Schmid, Miroslav Jamrich (SG Wörleschwang) und Michael Gaugenrieder (SSV Anhausen II).

Mitte Dominik Schalk, Julian Schöppl, Michael Müller, Samuel Gressmann (SSV Margertshausen II), Florian Dorn, Michael Albrecht Kilian Bayer (SC Biberbach II), Kosta Floros, Enes Yüksel (TSG Stadtbergen II), Jörg Bittner (SV Achsheim). (oli)

Themen Folgen