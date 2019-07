vor 38 Min.

Drei sind nicht zu bremsen

Fabienne Frohn, Anna Grimm und Frank Kurmishkin vom TSV Gersthofen dominieren in Kaufbeuren

Bei traumhaftem Freibadwetter und perfekter Organisation lud der Jordan Badepark in Kaufbeuren zum Wettschwimmen auf acht 50-Meter Bahnen ein. Außerdem lockten die begehrten Kaufbeurer Pokale aus Glas für die jeweils Jahrgangsbesten. Der Einladung folgten insgesamt 320 Kinder und Jugendliche aus Bayern, Österreich und Liechtenstein – darunter zwölf Schwimmerinnen und Schwimmer vom TSV Gersthofen.

Allein das Trio Fabienne Frohn (Jg. 2003), Anna Grimm (Jg. 2002) und Frank Kurmyshkin (Jg. 2003) holte bei 18 Starts 15 Mal Gold und drei Mal Silber. Gersthofen gewann die 4 x 100 Meter Lagen Mixed Staffel in der Besetzung Grimm, Oroszlamos, Kurmyshkin und Frohn mit einem hauchdünnen Vorsprung von weniger als einer halben Sekunde vor den Gastgebern Team Buron Kaufbeuren. Insbesondere die ersten Plätze in der offenen Wertung und bei der Staffel demonstrierten die derzeitige Top-Verfassung der TSV-Jugendlichen kurz vor den schwäbischen und bayerischen Meisterschaften in Kempten und Würzburg an den kommenden Juliwochenenden.

So überraschte es nicht, dass Grimm und Kurmyshkin die Pokalwertung gewannen, bei der die erreichten Punktzahlen aus vier beliebigen Disziplinen addiert werden. Akos Oroszlamos (Jg. 2005) tat es ihnen gleich und belohnte seinen Trainingsfleiß und seinen enormen Ehrgeiz ebenfalls mit einem Pokal für den Jahrgangsbesten sowie mit zwei Gold- und einer Silbermedaille. Fabienne Frohn erkämpft drei Erst- und zwei Zweitplatzierungen.

Eine Goldmedaille und die drei Silbermedaillen konnte die zwölfjährige Lena Schweiger auf dem Siegerpodest abholen, die sich vor allem in der offenen Wertung durch einen 5. und einen 6. Platz gegen sehr viel ältere Konkurrentinnen auszeichnete. Finja Sturm (Jg. 2007) konnte sich über eine Silbermedaille über 100 Meter Brust freuen. Nach längerer verletzungsbedingter Pause stieg auch Jasmin Hübler wieder in den Wettkampfbetrieb ein und verbesserte ihre Bestzeiten auf allen drei Rückendistanzen. Kaja Bohlken (Jg. 2000) erschwamm sich ein Mal silbernes und zwei Mal bronzenes Edelmetall. Erfolgreich und mit zahlreichen neuen Bestzeiten bei den Jungs waren auch Emilio Hopfinger (Jg. 2008) mit zwei Mal Silber, Jannik Schreiber (Jg. 2007), der in den Rückendisziplinen jeweils nur knapp am Podestplatz vorbeischrammte, Maximilian Grimm (Jg. 2004) mit einer Silbermedaille über 100 Meter Rücken und Tamas Oroszlamos (Jg. 2003) mit Gold über 100 Meter Brust und Bronze über 200 Meter Lagen. Betreut wurden die zwölf Athleten von ihren beiden Trainerinnen Ramona Sperling und Irina Bychkova. (jb-)

Themen Folgen