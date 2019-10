vor 37 Min.

Ein Derby mit vielen alten Bekannten

TSV Gersthofen erwartet den FC Affing

Bei der offiziellen Saisoneröffnung wurde der TSV Gersthofen von den meisten Konkurrenten als einer der Favoriten auf den Aufstieg genannt. Diese Vorschusslorbeeren begannen bereits im ersten Match zu welken: Mit 3:4 verloren die Schwarz-Gelben beim FC Affing, den man am heutigen Freitagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) zum Rückrundenauftakt in der Abenstein-Arena erwartet.

Vor allem die ersten 20 Minuten würden Florian Fischer am liebsten aus dem Gedächtnis streichen. Nach 14 Minuten führten die Affinger vor 500 erstaunten Zuschauern nämlich mit 3:0. „Da waren wir überhaupt nicht auf dem Platz“, erinnert sich der damals noch kickende Coach mit Schrecken. Doch nicht nur deshalb haben die Ballonstädter etwas gutzumachen. „In den letzten Spielen haben wir gegen Affing nie gut ausgesehen“, sagt Fischer, der sich zuletzt an den Ergebnissen seiner Mannschaft durchaus erfreuen konnte.

Seit der 0:2-Heimniederlage gegen den SC Bubesheim haben die Schwarz-Gelben das Gaspedal mit fünf Siegen und einem Unentschieden durchgedrückt. So hat man die schon mal etliche Punkte enteilten Bubesheimer mittlerweile eingeholt und steht punktgleich mit dem SCB an der Tabellenspitze. An den jüngsten Erfolgen waren auch die beiden Torhüter Niklas Gordy und Jürgen Engelleiter beteiligt. „Es war so abgesprochen, dass sich die beiden abwechseln“, erklärt Florian Fischer. „Man kann beiden bedenkenlos bringen. Sie befinden sich auf einen guten Niveau und sind auch fußballerisch gut.“

Das Spiel gegen den FC Affing bezeichnet Florian Fischer als 50:50-Spiel. „Das wird eine schwere Aufgabe, die in sämtliche Richtungen gehen kann. Wir müssen 90 Minuten lang konstant auftreten.“ Vor allem die Ex-Gersthofer werden heiß sein, an ehemaliger Wirkungsstätte zu glänzen. Mit Maximilian Leicht, Maximilian Lipp, Danny Dörr oder Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh stehen Spieler im Affinger Kader, die sämtliche Jugendmannschaften des TSV Gersthofen durchlaufen haben. Für Fischer ein weiterer Grund, dass nach den letzten Erfolgserlebnissen auch einmal wieder die Zuschauer in die Abenstein-Arena strömen. (oli)

