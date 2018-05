vor 35 Min.

Ein Drama für das Guiness-Buch Lokalsport

Abgang. Nach einem 3:0-Sieg geht der TSV Dinkelscherben in die Relegation und der TSV Diedorf (gelbe Trikots) muss die Kreisliga verlassen. Während des Spiels schickte Schiedsrichter Ebertseder die Mannschaft aufgrund von Blitz und Donner dreimal in die Kabinen, do dass die Partie fast drei Stunden dauerte.

Fast drei Stunden dauert es, bis der TSV Dinkelscherben als Relegant zur Bezirksliga und der TSV Diedorf als Absteiger in die Kreisklasse feststehen

Von Bernd Reiser

Wenn von 300 Zuschauern beim Schlusspfiff nur noch 50 übrig sind liegt das normalerweise an der Qualität des Spiels. Im Duell zwischen den TSV Dinkelscherben und dem TSV Diedorf waren aber das Wetter und die zahlreichen Spielunterbrechungen dafür verantwortlich. Fast drei Stunden dauerte, bis die Partie beendet werden konnte und der TSV Dinkelscherben nach einem 3:0-Sieg als Relegant zur Bezirksliga sowie der TSV Diedorf als Absteiger in die Kreisklasse feststanden. Doch der Reihe nach.

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wollte der TSV Diedorf nach dem letzten Strohhalm greifen und mit einem Auswärtssieg den Klassenerhalt doch noch schaffen. So legten die Gäste auch gleich los wie die Feuerwehr und hatten durch Vincent Junglewitz schon nach 40 Sekunden die erste Chance. In der 5. Minute musste sich Lukas Kania im Tor des TSV Dinkelscherben ganz lang machen, um einen Freistoß von Florian Sandner noch um den Pfosten lenken zu können. Nach einer Viertelstunde bekamen die Hausherren dann mehr Zugriff auf die Partie und versuchten selbst gefährlich vor das Gästetor zu kommen. In der 21. Minute konnte dann Josef Kastner nach klasse Vorarbeit von Julian Kugelbrey ungehindert zur 1:0-Führung für den TSV Dinkelscherben vollenden. Der TSV Diedorf versuchte trotz des Rückstands weiter nach vorne zu spielen, ohne jedoch für große Gefahr zu sorgen. Eine Minute vor der Pause fiel dann sogar noch das 2:0 für die Hausherren, als Diedorfs Abwehrspieler Benedikt Wellkamp einen Kopfball von Maximilian Micheler unglücklich ins eigene Tor bugsierte.

Auch nach der Pause war der TSV Diedorf weiter auf dem Weg nach vorne, wobei Vincent Junglewitz in der 46. Minute die beste Chance hatte. Dann übernahm der Wettergott die Regie: Nach fünf gespielten Minute wurde die Partie aufgrund eines heftigen Gewitters von Schiedsrichter Ebertseder zum ersten Mal unterbrochen. Nach 30 Minuten Pause konnte es endlich weitergehen – allerdings nur für fünf Minuten, dann erfolgte bedingt durch Blitz und Donner die zweite Unterbrechung. Diesmal dauerte die Zwangspause nur sechs Minuten. Florian Sandner hatte in der 56. Minute dann die Riesenchance zum Anschlusstreffer, scheiterte aber am Pfosten. Zu fehlendem Glück kam nun auch noch Pech hinzu, wie einst ein Spruch von Jürgen Wegmann lautete.

In der 64. Minute bewahrte Diedorfs Schlussmann Ferdinand Ströhl sein Team vor dem endgültigen K.o., als er den Schuss des völlig frei stehenden Josef Kastner abwehren konnte. Dann war es Zeit für die dritte Unterbrechung, da es immer noch Blitz und Donner über dem Kaiserberg gab. Die meisten Zuschauer verließen spätesten jetzt das Stadion, da es mittlerweile in kurzen Hosen und Flip-Flops unangenehm kalt geworden war. Nach einer halben Stunde konnte dann die letzte Viertelstunde der Partie doch noch durchgezogen werden. In der 83. Minute setzte Hakan Avci den endgültigen Schlusspunkt, als er einen Ausflug von Diedorfs Keeper Ferdinand Ströhl aus spitzem Winkel zum 3:0-Endstand bestrafte.

Nach dem Schlusspfiff wollte auch beim Sieger keine richtige Freude aufkommen, denn Simon Motzet lag mit einer blutenden Platzwunde am Boden, Kapitän Maximilian Micheler musste schon vorher mit einer Schulterverletzung ausscheiden. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wollen aber am Mittwoch um 18.15 Uhr spielen, wenn der TSV Dinkelscherben in Westerheim im ersten Relegationsspiel auf den FC Türksport Kempten, Vizemeister der Kreisliga Süd, trifft.

TSV Dinkelscherben: Kania; Kraus, Kugelbrey, Motzet, Zeller, Hörtensteiner, Wiener, Kastner, Micheler, Gschwilm, Berchtenbreiter (Girr, Demharter, Avci)

TSV Diedorf: Ströhl; Wellkamp, Köllmer, Mayer, Janetschek, Ott, Frank, Micheler, Sandner, Sailer, Junglewitz (Keller, Stover)

Tore: 1:0 Kastner (21.), 2:0 Wellkamp (44./Eigentor), 3:0 Avci (83.). - Schiedsrichter: Ebertseder (Scheyern). - Zuschauer: 300. – Bes. Vorkommnisse: Drei Unterbrechungen wegen Gewitter.

Fanbus Der TSV Dinkelscherben setzt zu Relegationsspiel am Mittwoch zwei Busse nach Westerheim ein. Abfahrt um 16,45 Uhr bei der Firma Guggemoos.

