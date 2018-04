vor 19 Min.

Ein Fehler war einer zu viel Lokalsport

SV Cosmos Aystetten bleibt im achten Spiel in Folge ohne Sieg. Warum Teammanager Christian Geib trotzdem positive Ansätze erkennt

Von Oliver Reiser

Der SV Cosmos Aystetten trudelt weiter durch die Tabelle der Fußball-Landesliga Südwest. Mittlerweile ist der Aufsteiger, der eine so starke Vorrunde gespielt hat, seit acht Spielen ohne Sieg und damit auf Platz neun angekommen. Im gestrigen Heimspiel unterlagen die Schützlinge von Trainer Marco Löring dem SV Raisting mit 0:1 und erwiesen damit nach den Niederlagen gegen Aindling und Stätzling ein weiteres Mal als Punktelieferant für Abstiegskandidaten.

Diese Kampf gegen den Abstieg macht bei den Kontrahenten des SV Cosmos, der erneut auf Benjamin Sakrak, Daniel Michl, Max Drechsler und Dejan Mihailovic verzichten musste, die letzten Prozente locker. Sie wirken im Vergleich mit den ersatzgeschwächten Aystettern, die ihr Schäfchen schon längst im Trockenen haben, einfach den berühmten Tick aggressiver in den Zweikämpfen und geiler auf die Punkte. So traten auch die Raistinger sehr kompakt auf, setzten die Hausherren mit hohem Gegenpressing unter Druck. Ludwig Huber fackelte in der 5. Minute drüber und bei einem Schlenzer von Kevin Kümmerle musste sich Cosmos-Keeper Valentin Coca ganz schön lang machen. Dass ausgerechnet der sonst so zuverlässige Schlussmann diesmal mit einem Fehler die Niederlage einleitet, passt ins Bild des SV Cosmos in diesen Tagen. Eine verunglückte Faustabwehr landete genau auf dem Kopf von Christoph Schmid und von dort im Netz (30.). Aystetten war im ersten Durchgang nur durch Standardsituationen gefährlich. Die Freistöße von Robert Markovic-Mandic (15.) und Thomas Hanselka (36.) waren jedoch eine leichte Beute für SVR-Torwart Urban Schaidhauf.

Nach dem Wechsel legt Cosmos eine Schippe drauf

Nach dem Seitenwechsel sahen die 62 Zuschauer, darunter eine Hand voll aus Raisting, einen anderen SV Cosmos Aystetten. Robert Markovic-Mandic feuerte den ersten Warnschuss ab (47.), Dominik Isufi wurde im letzten Moment geblockt (49.). Der junge Cosmos-Angreifer wirbelte aktiv, übersah jedoch manchmal den besser postierten Mitspieler oder spielte zu spät ab. Ebenso wie Maximilian Heckel, der in der 61. Minute am langen Eck vorbei zielte. Dass Aystetten nun immer stärker wurde, lag auch an der Einwechslung von Dejan Mijailovic, der Struktur ins Spiel brachte.

Anfällig hingegen die Abwehr, die sich von Vinvent Vetter leicht ausspielen lies. Doch Coca war rechtzeitig ins untere kurze Eck getaucht (50.). In der 56. Minute stand ihm der Querbalken zur Seite, auf dem ein Versuch von Kümmerle landete. Nachdem auch ein weiterer Freistoß von Robert Markovic-Mandic auf Aystetter Seite nichts einbrachte (75.), war die zweite Heimniederlage innerhalb von vier Tagen perfekt.

„Wir haben einen Fehler gemacht und der ist bestraft worden. Das zieht sich gerade wie ein roter Faden durch“, schüttelte Teammanager Christian Geib den Kopf, der von einem typischen Unentschieden-Spiel sprach. Er baut jedoch auf die zweite Halbzeit, in der sich der SV Cosmos stark verbessert gezeigt habe. „Das war ein Hoffnungsschimmer. Wir waren lediglich nicht in der Lage, eine unserer Chancen zu nutzten.“ Bereits am kommenden Mittwoch geht es für den SV Cosmos mit einem weiteren Nachholspiel gegen den SC Olching weiter.

SV Cosmos Aystetten: Coca – Lukic, Zeller, Berisha, Klotz – Szilagyi – Linder (53. Mijailovic), Hanselka, Isufi (85. Dörr), Heckel – Markovic-Mandic.

SV Raisting: Schaidhauf – Leitmeier, Neveling, Häusler, Greinwald – Schmitt, Kümmerle, Heichele (90.+1 Stöckl), Schmid (74. Bootz) – Huber, Vetter (64. Beausencourt).

Tor: 0:1 Schmitt (31.). – Schiedsrichter: Gürkan Günebakan (Alemannia München). – Zuschauer: 62.

Themen Folgen