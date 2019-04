07:20 Uhr

Ein Meilenstein im Abstiegskampf

SV Erlingen feiert 2:1-Sieg gegen TSV Welden. Meitingen II kommt durch Eigentor in der Nachspielzeit zum Ausgleich

Es war ein hartes Stück Arbeit für den TSV Täfertingen, um den Verfolger SpVgg Auerbach-Streitheim mit einem 3:2-Sieg abzuschütteln. Auch der zweite Aufstiegsanwärter SV Thierhaupten kam gegen den VfR Foret über ein 2:2 nicht hinaus. Im Abstiegskampf hat der SV Erlingen mit dem 2:1-Sieg gegen den TSV Welden einen Meilenstein gesetzt, weil der TSV Meitingen II (3:3 gegen Bärenkeller) und der TSV Herbertshofen (1:6 in Diedorf) nicht punkten konnten.

SV Thierhaupten – VfR Foret 2:2 (0:1). Der SVT kam in den ersten 15 Spielminuten nicht richtig ins Spiel. Nach einer Ecke konnte Cem Kaplan aus etwa 20 Metern den Ball zum 0:1 ins Tor schießen (10.). Der SVT agierte daraufhin deutlich wacher und kam zu den ersten Torchancen. Direkt nach dem Wechsel sorgten die Gäste selbst für den Ausgleich: Nach einer Handabwehr im Strafraum verwandelte Dominik Reinhardt zum Ausgleich (1:1). Wenig später kam Foret durch Cem Kaplan wieder zur 2:1-Führung (50.). Der SVT kam weiterhin zu guten Chancen, brauchte aber dennoch bis zur 83. Minute, ehe Coach Reinhold Armbrust endlich den Ausgleichstreffer zum 2:2 besorgen sollte, indem er seinen Gegenspieler mit einem leichten Lupfer stehen ließ und sich selbst den Kopfball auflegte. Unverdient nahm Foret mit Schwalben und Wechseln im Zehn-Minuten-Rhythmus einen Punkt mit nach Hause. (cm)

TSV Täfertingen – SpVgg Auerbach 3:2 (2:0). In einem Spiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten bestimmte die Heimelf das Geschehen und führte verdient durch Treffer von Florian van der Werf (20.) und einem Kopfball von Michael Lindermayr (26.). Nach dem Wechsel kamen die Gäste immer besser ins Spiel und waren mit zunehmender Dauer die spielbestimmende Mannschaft. In der 71. Minute konnte TSV-Verteidiger Dojo Justin seinen Gästestürmer nur durch ein Foul im Strafraum stoppen und kassierte dadurch die Ampelkarte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Michael Hemm. In einer sehr hektischen Schlussphase trafen noch Pierre Winatschek zum 3:1 (80.) und Christian Amberger zum erneuten Anschluss (85.). Für den TSV geht es bereits am Mittwoch weiter mit dem Pokalendspiel gegen Kissing. – Zuschauer70. (kabö)

TSV Diedorf – TSV Herbertshofen 6:1 (2:1). Den ersten Rückrundensieg konnten die Schwarz-Gelben gegen den Tabellenletzten einfahren. Obwohl man sich zu Beginn schwertat, konnte man nach einem Abpraller durch Vincent Junglewitz (14.) in Führung gehen. Nach einer halben Stunde dann wohl die mit entscheidende Szene. Nach einem Foul zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und gab Johannes Sörgel die zweite Gelbe Karte. Eine sehr harte Entscheidung war. Kapitän Benedikt Wellkamp verwertete zum 2:0 (31.). Trotz Unterzahl kamen die Gäste fünf Minuten vorm Halbzeitpfiff durch Spielertrainer Sebastian Mayer zum 1:2 (39.). Nach der vermeintlichen Entscheidung zum 3:1 durch Andre Köllmer (54.) verwalteten die Hausherren das Ergebnis. Die Gäste versuchten noch einmal heranzukommen, mussten aber kurz vor Schluss der langen Unterzahlphase Tribut zollen, was zu weiteren drei Toren aufseiten des TSV Diedorf durch Maximilian Mayer (84. und 86.) und Tom Grimbacher (90.) führte. (bewe)

SV Erlingen – TSV Welden 2:1 (1:0). Erlingen begann sehr engagiert, konnte jedoch die Möglichkeiten in der ersten Halbzeit nicht nutzen. In der 36. Minute kam es nach einem Strafstoß zur 1:0-Führung durch Danijel Krstic. In der zweiten Halbzeit erhöhte Martin Kratzer auf 2:0 (62.). Danach ließ der SV einige Möglichkeiten liegen und Welden kam durch Stefan Maier auf 2:1 heran (75.). Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Thomas Holzheuer rettete der SV Erlingen die Punkte über die Zeit. – Zuschauer 70. (sve)

TSV Meitingen II – SpVgg Bärenkeller 3:3 (0:2). Die Partie fing etwas holperig für die Gastgeber an. Domenic Breitner erzielte bereits in der 10. Minute 1:0 für die Gäste. Emil Bese erhöhte in der 35. Minute zum 0:2. Nach der Pause konnte Matthias Lang ein weiteres Tor für die Gäste fixieren. Daraufhin kamen die Gastgeber besser ins Spiel und Jan Blochum erzielte das 1:3 (61.), Patrick Wagner in der 86. Minute das 2:3. Ein Eigentor in der Nachspielzeit sichert der Heimmannschaft einen Punkt. (AL)

FC Emersacker – TSV Lützelburg 1:3 (1:1). Wenige Chancen benötigte der Gast für einen äußerst schmeichelhaften Sieg. Michael Schubert hatte das Heimteam mit einem sehenswerten Drehschuss in Führung gebracht (17.). Fortan kontrollierte Emersacker das Spiel und ließ sich auch durch den Anschlusstreffer von Martin Schnierle (22.) nicht aus dem Konzept bringen. Am eigenen Unvermögen im Torabschluss, dem sehr tief stehendem Gegner oder dem solide spielendem Torwart scheiternd sollte es jedoch einfach kein Heimsieg für Emersacker werden. Durch zwei Tore nach Kontern durch Kevin Pinar (63.) und Johannes Heinrichs (88.) entschied Lützelburg die Partie und besorgte den Endstand, da das letzte Aufbäumen des Gastgebers nichts Zählbares mehr einbrachte. – Zuschauer 50. (mzl)

TSV Neusäß II – SV Ehingen 0:5 (0:2). Die Leistung der Gastgeber war erneut sehr schwach. Zudem gab es verletzungs- und urlaubsbedingt sehr viele Ausfälle. Martin Redel erzielte in der 20. Minute das 0:1. Michael Kottmair erhöhte in der 44. Minute auf 0:2. Nach der Pause konnte Christoph Besser (48. das Tor dritte Tor für Ehingen erzielen. Simon Berchtenbreiter (80.) und Christoph Besser (88.) erhöhten zum 0:5. – Zuschauer 30. (cc)

