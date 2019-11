vor 20 Min.

Ein Remis genügt für Platz eins

SC Altenmünster macht es dem TSV Gersthofen beim 1:1 sehr schwer. Der Favorit bekommt erst nach Umstellungen in der zweiten Halbzeit ein Bein auf den Rasen

Als klarer Favorit ging der TSV Gersthofen in das Landkreisderby der Fußball-Bezirksliga Nord beim SC Altenmünster. Blieben doch die Gäste vor dem gestrigen Aufeinandertreffen siebenmal in Folge ungeschlagen, während der SCA zuletzt in Bubesheim eine bittere 0:4-Klatsche einstecken musste und auf zahlreiches Personal verzichten musste. Doch schon vor dem Anpfiff von Schiedsrichter Philipp Sofsky aus Zell-Bruck wollte Altenmünsters Abteilungsleiter Oliver Osterhoff deswegen nicht lamentieren: „Wir reden nicht über die Spieler, die uns nicht zur Verfügung stehen, sondern über diejenigen, die auf dem Platz stehen.“ Und das letzte Aufgebot machte seine Sache gut und knöpfte dem neuen Tabellenführer wie schon in der Vorrunde beim abermaligen 1:1 erneut zwei Punkte ab.

Nach dem Abpfiff wusste das Gersthofer Trainergespann Florian Fischer/Mario Schmidt nicht so genau, ob es sich über dieses Remis ärgern oder freuen sollte. Als dann plötzlich die Nachricht von der 1:2-Niederlage des bisherigen Spitzenreiters SC Bubesheim beim Schlusslicht SV Holzkirchen die Runde machte, erhellten sich die Mienen der beiden TSV-Verantwortlichen doch erheblich; schließlich konnten Fischer und Schmidt mit ihrem Team als neue Nummer eins der Liga die Heimreise antreten. Und wie war die Gemütslage bei den Hausherren? Angesichts der Tatsache, dass diese in der letzten halben Stunde nur noch zu zehnt auf dem Platz standen (Gelb-Rot für Matthias Müller), war die Freude über den Punktgewinn nicht zu übersehen. Vor allem bei Alexander Schmid. Altenmünsters Torwart feierte gestern seinen 25. Geburtstag und musste sich nur einmal geschlagen geben. Gegen den Kopfball des eingewechselten Rudolf Kine nach 55 Minuten zum 1:1-Endstand war er machtlos. Als der gleiche Spieler drei Minuten zuvor aus 14 Metern den Innenpfosten traf, hatte Schmid natürlich das Glück des Tüchtigen.

Dass Gersthofen in der zweiten Halbzeit endlich zu Torchancen kam, lag am Doppelwechsel, den Fischer und Schmidt vorgenommen hatten. Für die zu behäbig agierenden Christoph Wagemann und Nico Baumeister kamen Andreas Durner und eben jener Rudolf Kine auf den Platz. Plötzlich war mehr Tempo im Gersthofer Spiel; außerdem nahmen die Phasen des Ballbesitzes weiter zu. Auch schon in der ersten Halbzeit wirkten die Gäste optisch überlegen, doch gegen eine gut eingestellte SCA-Mannschaft fand der Favorit nie ein richtiges Rezept. Vor allem Peter Ferme, Thomas Lauter und Aldin Kahrimanovic spielten bei den Zusamtalern ihre ganze Routine aus. Bei den Nadelstichen, welche die Hausherren setzten, hätte Kahrimanovic schon in der 23. Minute die Führung erzielen können. Doch sein Kopfball strich über die Latte. Als dann fünf Minuten später Thomas Lauter TSV-Torwart Niklas Gordy zu einer Glanzparade zwang, bescherte der daraus resultierende Eckball dem Außenseiter die Führung: Peter Ferme beförderte mit dem Kopf den Ball zu seinem Trainerkollegen Kahrimanovic, der instinktiv sein langes Bein ausstreckte und zum 1:0 vollendete.

Zu diesem Zeitpunkt verlief die Partie noch ziemlich ruhig, doch als Schiedsrichter Sofsky plötzlich nahezu im Fünf-Minuten-Takt eine Gelbe Karte nach der anderen zückte, nahm die Hektik bis zum Schlusspfiff permanent zu. (her)

SC Altenmünster: Schmid, Glenk, Kalkbrenner, Ferme, Müller, Kahrimanovic, Lauter, Saule, Abraham, Mahmoud (88. Haselmeier), Pecher

TSV Gersthofen: Gordy, Yavuz Baumeister (46. Durner), Oktay, Gai, Anzana, Ciritci, Wagemann (46. Kine), Lux (75. Wiesmüller), Secgin, Nezin.

Tore: 1:0 Kahrimanovic (29.), 1:1 Kine (55.) – Schiedsrichter: Philipp Sofsky (Zell-Bruck) – Gelb-Rot: Müller (Altenmünster/63.) – Zuschauer: 120

