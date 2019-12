vor 45 Min.

„Ein Sieg ist Pflicht“

Nach drei Niederlagen in Folge stehen die Frauen des TTC Langweid beim Schlusslicht der 2. Liga in Zugzwang

Ein ganz entscheidendes Spiel um den Klassenerhalt steht für die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid an. Am Sonntag, 14 Uhr, muss der Aufsteiger in die 2. Bundesliga bei NSU Neckarsulm antreten. Der Mitaufsteiger trägt derzeit die rote Laterne.

„Ein Sieg ist Pflicht“, sagt Spielertrainerin Cennet Durgun, deren Schützlinge während der Woche in Langweid trainiert und ein Freundschaftsspiel gegen die Herren der SpVgg Thalkirchen bestritten haben. Dabei hatte die internationale Auswahl des TTC mit Nathaly Paredes (Ecuador), Loan Le (Italien) und Vitaljia Venckute (Litauen) sehr viel Spaß. Überhaupt verstehen sich die drei Neuzugänge prächtig. Sehr zur Freude von Cennet Durgun, die zuletzt auch auf das letzte Landweider Urgestein Martina Erhardsberger bauen konnte. Mit dieser Truppe will man auch bei NSU Neckarsulm punkten, das von der Tschechin Lenka Harabaszova angeführt wird. In Neckarsulm spielen übrigens die Frauen und die Männer in der 2. Bundesliga. (oli)

