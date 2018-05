vor 38 Min.

Ein Tandem gibt die Kommandos Lokalsport

SV Thierhaupten stellt die Weichen für die neue Saison. Wie das Konzept aussehen soll

Beim SV Thierhaupten arbeitet man aktuell auf Hochtouren. Nachdem sich Alex Holler wieder von den Senioren zurückziehen wird und weiterhin bei den Mädchen der Schwarz-Roten den Nachwuchs fördern wird, haben die SVT-Verantwortlichen in den vergangenen Wochen fleißig an der Organisation der kommenden Spielzeit gefeilt. Künftig soll ein Tandem die Kommandos gehen: Dieses besteht aus Reinhold Armbrust und Simon Forster (beide 33).

Armbrust, der die letzten drei Jahre beim FC Illdorf aktiv war, trug als Spieler von 2012 bis 2015 bereits mit seinen insgesamt 50 Toren zum Erfolg in der Kreisliga bei. Sein Partner ist Simon Forster. Forster wuchs beim SVT auf und hatte von 2013 bis 2017 beim SV Aislingen (Kreisliga) als Spielertrainer Erfahrung gesammelt. Zu Beginn der aktuellen Saison kam er zum SVT zurück und soll nun ab dem Sommer mit am Projekt Kreisliga arbeiten. Abteilungsleiter Richard Mayr will aber noch nicht den Wiederaufstieg ausrufen: „Wir wollen unsere Herren auf Dauer wieder in der Kreisliga spielen sehen. Das können wir mit den Spielern aus dem eigenen Verein auch schaffen“, ist er sich sicher. Wann es aber so weit sein soll, will er sich nicht festlegen. „Wir versuchen die Thierhauptener Spieler, die bei anderen Vereinen ihre Pässe haben, wieder zurück auf unser Gelände zu holen. Viele unserer Talente sind in der Umgebung aktiv. Das soll sich ändern.“

Das Konzept des SVT sieht vor, für die eigenen Nachwuchskicker so interessant zu sein, dass sie auch bei den Herren im Heimatverein spielen wollen. Bei den Schwarz-Roten wurden vor ein paar Jahren mit dem Rückzug aus der JFG bereits die Weichen hierfür gestellt. Alle Jugendmannschaften sind im Spielbetrieb gemeldet. Ergänzt werden Armbrust und Forster auch im kommenden Jahr von Jürgen Kewitz, der das Training der Torhüter leitet. „Mit ihm hat der SVT einen richtig guten Fang gemacht“, sagt Richard Mayr. „Die Torhüter bekommen ihr eigenes Training und sind keine Mitläufer, wie das bei vielen Vereinen der Fall ist.“

Andreas Fröhlich, der in den vergangenen drei Jahren die zweite Mannschaft trainiert hat, wird sich wieder im Jugendbereich engagieren. Sein Ziel ist es, die A-Jugend im kommenden Jahr einen bedeutenden Schritt nach vorne zu bringen und somit auf Dauer natürlich auch die Senioren zu stärken. Bei der Zweiten wird ab Juli der bisherige Co-Trainer Georg Mayr die Hauptverantwortung als Trainer übernehmen. (cm-)

