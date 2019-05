00:03 Uhr

Ein Ticket erschwommen

Franziska Kolb für deutsche Meisterschaft qualifiziert

Im hessischen Wetzlar fanden die süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften 2019 im Schwimmen statt. Erstmals startberechtigt war dieses Jahr der Jahrgang 2007. Franziska Kolb von der TSG Stadtbergen konnte sich im vergangenen halben Jahr für diese Meisterschaften qualifizieren. Die für die Teilnahme erforderlichen Pflichtzeiten mussten auf einer 50-Meter-Bahn geschwommen werden, weshalb die Teilnahme schon einen großen Erfolg darstellt, wenn man bedenkt, dass in der näheren Umgebung keine 50-Meter-Bahn für Training oder eine Wettkampfveranstaltung zur Verfügung steht.

Franziska Kolb ging über 50 und 100 Meter Freistil an den Start. Sie konnte sich nochmals steigern und ihre Bestzeiten verbessern. Es gelang ihr sogar, sich für die diesjährigen deutschen Jahrgangsmeisterschaften vom 27. Mai bis 1. Juni in Berlin zu qualifizieren. Mit 30,63 Sekunden über 50 Meter Freistil wurde sie 14. Und über 100 Meter Freistil in 1:06,98 sogar 13. Erstmals wurde der Qualifikationsmodus bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften geändert. In den vergangenen Jahren mussten die Zwölfjährigen einen Mehrkampf absolvieren. Ab diesem Jahr müssen über alle Strecken Pflichtzeiten geschwommen werden, auch hier wieder auf einer 50-Meter-Bahn. Nur wer nachweislich innerhalb des Qualifikationszeitraums die Zeiten geschwommen ist, kann teilnehmen. Von daher ist die Teilnahme von Franziska Kolb eine herausragende Leistung. Sie wird Ende Mai die TSG Stadtbergen erstmals wieder seit mehr als zwei Jahrzehnten bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften vertreten. (tk-)

