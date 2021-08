Ein Torhüter für den SV Cosmos

Plus Daniel Mrozek kommt aus Stätzling

Zunächst war es ein Trio, dass sich um einen Platz im Tor des SV Cosmos Aystetten beworben hat: Platzhirsch Valentin Coca (36), der nach zwei Jahren Pause einen Achillessehnenriss überstanden hatte, sowie Dragan Ignatovic und Arthur Mayer. Doch nach dem Abgang von Coca zur SpVgg Westheim und der Schulterverletzung von Ignatovic ist nur noch Arthur Mayer übrig geblieben. Deshalb hat man nun Daniel Mrozek vom Bezirksligisten FC Stätzling verpflichtet.