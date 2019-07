vor 19 Min.

Ein Trainerstuhl bleibt leer

Der TSV Neusäß muss in den nächsten Wochen auf seinen Trainer Charly Pecher verzichten. Im Allgäu spielt Aystetten keine Favoritenrolle

Von Oliver Reiser

Wie schnell der Fußball sehr unwichtig werden kann, hat sich wieder einmal beim TSV Neusäß gezeigt. Seit Donnerstag vergangener Woche muss der Bezirksliga-Aufsteiger ohne seinen Trainer Karlheinz „Charly“ Pecher auskommen. Auch beim Eröffnungsderby der Bezirksliga Süd zwischen dem TSV Neusäß und dem SV Cosmos Aystetten (Sonntag, 17.30 Uhr) wird sein Platz auf der Bank leer bleiben.

„Gesundheitliche Gründe“, so Sportlicher Leiter Günther Hausmann, zwingen Charly Pecher eine unfreiwillige Pause einzulegen. Schon nächste Woche wird sich der 53-Jährige auf eine Anschlussheilbehandlung begeben. Bis zu seiner Genesung hat der spielende Co-Trainer Frank Lehrmann das Kommando übernommen. Auf der Bank wird ihn Torwarttrainer Alexander Mayer unterstützen. „Wir hoffen, dass Charly so schnell wie möglich wieder zurück kommt. Zur schnellen Heilung könnten gute Leistungen der Mannschaft beitragen“, so Hausmann vor dem Saisonauftakt. Auch Aystettens Trainer Marco Löring zeigte sich von Pechers Ausfall betroffen: „Ich werde ihm eine Nachricht mit den besten Wünschen schicken.“

Ob es am Fehlen des Trainers lag. Bei den letzten Tests hatten nicht nur fünf Leute von der Stammformation sondern auch die nötige Einstellung gefehlt. „Das war nichts“, blickt Günther Hausmann auf die Neusässer Stadtmeisterschaft und die 0:3-Niederlage beim TSV Rain II zurück. Er ist sich jedoch sicher, dass die Motivation gegen den Landesliga-Absteiger SV Cosmos Aystetten zurückkommt. „Wer in diesem Spiel nicht motiviert ist, dem ist nicht zu helfen“, spricht Hausmann von einem übermächtigen Gegner, der da im Lohwaldstadion aufkreuzen wird.

„Wir sind mit Sicherheit nicht Favorit“, sagt Interims-Coach Frank Lehrmann, „dazu fehlt uns die sportliche Reife. Aber wir werden im Rahmen unserer Mittel dagegen halten und Nadelstiche setzen. Jedes Spiel muss erst einmal gespielt werden.“ Angst vor dem SV Cosmos, der nach Lehrmanns Dafürhalten die Qualität für die Landesliga hat, habe man nicht. Er selbst freut sich, dass er sich auf seinen alten Tage (Lehrmann ist 36) nochmals auf Schwabens höchster Bühne präsentieren darf. Auch für die vielen jungen Spieler gelte es, sich zu präsentieren und zu beweisen. „Die Feierlichkeiten sind beendet. Wir müssen die Liga annehmen“, sagt Lehrmann

„Wir wollen gewinnen, Neusäß wird dagegen arbeiten“, so umschreibt Marco Löring die lage vor dem derby. Dem Cosmos-Coach ist klar, dass man nicht allein mit Fußball spielen ans Ziel kommt. „Wir müssen auch kämpferisch dagegen halten.“ Wenigstens ist seine Mannschaft nach den letzten Wochen der Personalknappheit wieder einigermaßen komplett. Einen Engpass gibt es lediglich im Tor: Valentin Coca und Kevin Kloss sind verletzt, Dzemil Abazi hat sich in den Urlaub verabschiedet. So wird wohl Torwarttrainer Stanislav Djajic zwischen die Pfosten treten müssen. Löring kratzt das nicht: „Es ist jetzt halt so, wie es ist. Die Mannschaft ist jedoch in der Lage das Spiel zu machen und vom Tor weg zu verlagern.“ Mit im Kader stehen Antonio Stocker und Niklas Falb, zwei Spieler aus der A-Jugend der JFG Lohwald. „Sie haben zuletzt einen richtigen guten Job gemacht“, lobt Löring die Youngsters.

Im Allgäu hat man den SV Cosmos Aystetten allerdings überhaupt nicht auf der Rechnung, wenn es um die Vergabe die Meisterschaft geht. Für Alexander Methfessel, den Trainer des VfB Durch, letztjähriger Meister der Süd-Staffel, ist klar: Wer Meister werden will, muss den TV Erkheim hinter sich lassen. „Diese Mannschaft ist für mich der größte Favorit auf den Aufstieg. Sie hat es zweimal hintereinander in der Relegation geschafft, ist dort allerdings auch zweimal gescheitert“, sagt der Meistertrainer im Fußball-Magazin „Allgäu-Dribbler“. Der TVE sei eine eingespielte Truppe, taktisch und technisch auf einem hohen Niveau. Zum erweiterten Favoritenkreis zählt er außerdem den Dritten und Vierten der Vorsaison, Türkgücü Königsbrunn und TV Bad Grönenbach. Die Rolle des Überraschungsteams traut Methfessel dem FC Thalhofen zu. Den Neulingen gibt es den simplen Rat: „Lasst auch vo Rückschlägen nicht entmutigen und versucht, die aufstiegseuphorie so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.“

Es fehlen: TSV Neusäß: Moritz Schiele, Nico Rehm, Tim Hofbauer, Emanuel Blenk, Justin Kresse (alle verletzt). - SV Cosmos Aystetten: Niklas Kratzer (Magen-Darm-Virus), Dejan Mijailovic, Dino Tuksar, Daniel Michl (verletzt), Dzemal Abazi (Urlaub).

Torjägerehrung In der Halbzeitpause des Spiels findet die Torjägerehrung unser Zeitung statt. Bei dieser Aktion gibt es für jeden erzielten Treffer eines Torschützenkönigs drei Euro, den die Wüstenrot & Württembergischen Versicherungen und Finanzberatungen zu Gunsten der „Kartei der Not“ zur Verfügung stellen.

