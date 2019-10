14:02 Uhr

Ein Treffer entscheidet Holzwinkelderby

FC Emersacker 1:0 gegen TSV Welden. Foret und Auerbach kassieren derbe Schlappen

Zum Abschluss der englischen Woche mit zwei verdienten Siegen in Folge gewann der FC Emersacker gegen den TSV Welden im Derby um die Vormacht im Holzwinkel mit 1:0. An der Spitze bleibt der TSV Leitershofen mit einem 7:0-Erfolg gegen die SpVgg Auerbach. Der VfR Foret kam gegen den TSV Neusäß II mit 0:8 unter die Räder.

FC Emersacker – TSV Welden 1:0 (0:0). Die Partie entwickelte sich zerfahren mit mehr oder weniger großen Chancen. Beide Mannschaften agierten defensiv solide und kampfstark. Eher über Standards entwickelte sich Torgefahr, die die beiden Torhüter der Teams stets vereiteln konnten. Sowohl Kevin Maier (FCE) als auch Paul Greiner (TSVW) hielten ihre Teams im Spiel. Trotzdem war es letzterer, der beim Tor des Tages am unglücklichsten aussah. Nach einem Pfostenschuss von Torjäger Olli Pelikan prallte der Ball von seinem Rücken ins Tor (60.). Diese Führung hielt der FCE bis zum Schluss, feiert somit den dritten Derbysieg in Folge und festigt den zweiten Platz. - Zuschauer: 183 (mzl)

VfR Foret – TSV Neusäß II 0:8 (0:3). Keine Glanzleistung lieferte der VfR Foret ab. Ein Eigentor von Mehmet Er gleich zu Beginn (6.) sorgte für das 0:1. Anschließend übernahmen die spritzigeren Gäste das Zepter der Partie und sicherten sich bis zum Pausenpfiff einen 3:0-Vorsprung durch Treffer von Burak Koz (12.) und Selami Murseli (41.). Nach dem Seitenwechsel zeigten die Hausherren eine kämpferisch bessere Leistung. Ab der 60. Minute fehlte es aber wieder an Kraft und Willen, um gegen die Gäste anzuhalten. Philipp Dorsch (60.), Thorsten Bulik (69.), Daniele Grieco (73.), Selami Murseli (83.) und Michael Forster (90.) erhöhten auf 8:0. (AL)

TSV Lützelburg – SV Ottmarshausen 2:4 (1:1). Beide Teams zeigten sich zu Beginn der Partie keine Blöße. Der TSV Lützelburg schwächte sich jedoch mit einer Roten Karte gegen Kevin Pinar. Kurz darauf ging der SV Ottmarshausen mithilfe eines Standards durch Lucas Hackl in Führung. Der TSV glich kurz vor Pausenpfiff durch Martin Schnierle aus. In der zweiten Halbzeit ermöglichte ein Freistoß den Gästen die Führung zum 2:1 durch Lucas Hackl (48.). Florian Urbas traf zum 3:1 (88.). Der TSV Lützelburg verkürzte trotz Unterzahl durch Martin Schnierle auf 2:3. Ein Elfmeter für die Gäste brachte die Entscheidung: Danijel Milicevic verwandelte zum 2:4. – Zuschauer: 55. (bph)

TSV Meitingen II – TSG Stadtbergen 1:2 (0:1). Die TSG fand besser in die Partie. Nach 24 Minuten traf Hardy Noack zum 0:1-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte kämpfte sich der TSV Meitingen zurück und Florian Sentpaul glich zum 1:1 aus (52.). Es sah lange nach einer Punkteteilung aus. Drei Minuten vor Abpfiff erzielte Paul Oliver Rettenmayer das 1:2 für die TSG. (AL)

TSV Leitershofen – SpVgg Auerbach-Streitheim 7:0 (2:0). Nach dem Spiel gegen Stadtbergen wollte der TSV ein Zeichen setzen und konzentriert die Partie für sich entscheiden. Schnell setzten sie ihr Vorhaben in die Tat um. Es dauerte nicht lange, bis Lukas Mayer zum 1:0 traf (18.). Tobias Senger erhöhte in der 30. Minute zum 2:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel baute Tobias Senger auf 3:0 aus (57.). Nur zwei Minuten später traf Aharon Schmid zum 4:0. Durch einen erneuten Treffer von Lukas Mayer (67.) und einen Doppelschlag von Dominik Wawra (79./87.) siegten die Hausherren. (AL)

SpVgg Bärenkeller – TSV Steppach 2:0 (1:0). Es zeigte sich erneut, dass die Ausfälle für die jungen Sandberg-Kicker nicht zu kompensieren sind. Man startete zwar mit viel Elan, hatte auch in den ersten Minuten zwei dicke Chancen, doch es fehlt einfach an Ruhe im Spielaufbau und an Vollstreckermentalität. Anders die SpVgg Bärenkeller. Mit der ersten Chance (15.) gingen sie mit einem sehenswerten Lupfer von Emil Bese in Führung. Vielleicht wäre das Spiel anders verlaufen, hätte Steppach einen durchaus möglichen Elfmeter zugesprochen bekommen. Wieder war es Emil Bese, der mit einem Heber zum 2:0 erhöhte (48.). (mr-)

