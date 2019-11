vor 53 Min.

Ein eingespieltes Team

Bronze für Maximilian Ziegler und Charlie Z beim Bayern Championat

Einen super Abschluss des Jahres schaffte Maximilian Ziegler bei den Munich Indoors. Bei diesem renommierten Hallenturnier in der Olympiahalle fand dieses Jahr das Finale des Bayernchampionats statt. Ziegler schnappte sich Bronze.

Das Bayernchampionat des Springreiterclubs Bayern hat es sich auf die Fahne geschrieben, den Springsport in Bayern zu fördern. So werden hochwertige Springen auf guten Turnieren finanziert. Die Veranstalter haben so ein attraktiveres Programm und die Reiter können sich auf hohem Niveau messen. Während des Jahres konnten die Reiter auf fünf Stationen Punkte sammeln, die vier besten zählten. Die besten 20 Reiter waren startberechtigt in der Olympiahalle.

Max Ziegler hatte mit Rang sechs eine gute Ausgangslage. „Doch mit dem Treppchen habe ich nicht gerechnet“, strahlte Ziegler nach der Siegerehrung. Es war ihm gelungen, im Finale in der Olympiahalle auf seinem Charlie Z nach einem fulminanten Stechen auf Rang drei zu kommen. Das Finalspringen zählt doppelt und so bedeutet das Rang drei im Finale des Bayernchampionats 2019. Max Ziegler war überglücklich: „Charlie Z ist Pferd, das ich in- und auswendig kenne. Er ist bei uns geboren, aufgewachsen, wurde von mir angeritten und jetzt sind wir hier. Er ist einfach ein tolles Pferd, auf den ich mich immer verlassen kann.“

Und die weiteren Ziele? „Jetzt hoffe ich, dass Charlie gesund bleibt. Dann wollen wir uns natürlich wieder für das Finale des Bayernchampionats 2020 qualifizieren.“ (upu)

