Ein heißes Finale

Beim Kinder-Finale gibt es erstmals eine Staffel-Teamverfolgung

Tropische Temperaturen und heiße Wettkämpfe gab es beim Finaltag der Kinderleichtathletik auf der Sportanlage in Zusmarshausen. Das Wetter mit über 30 Grad im Schatten forderte den mehr als 170 kleinen Athletinnen und Athleten, aber auch den Betreuern, alles ab. Der Veranstalter, die LG Reischenau-Zusamtal musste reagieren und halbierte die Langstreckendisziplinen, Teambiathlon und Teamverfolgung. In diesem Jahr waren insgesamt 19 Teams aus dem gesamten mittel- und nordschwäbischen Raum am Start.

Bei der Altersklasse U8 beteiligten sich sechs Mannschaften. Hier teilten sich die LG Reischenau-Zusamtal 1 (Zusmarshausen), der TSV Gersthofen und die LG Wehringen Platz eins vor dem SV Untermeitingen und den beiden Mannschaften aus Zusmarshausen und Dinkelscherben. Die Disziplinen waren Zielweitsprung, Ballwurf, 30 Meter-Sprint und Teambiathlon.

Die Altersklasse U12 musste einen 50 Meter-Sprint, Stabweitsprung, Stabwurf und eine Staffel-Teamverfolgung absolvieren. Die Teamverfolgung wurde beim Veranstalter erstmals in das Programm mit aufgenommen. Die einzelnen Kinder wurden mit Zeitabständen, die sich aus den drei Vordisziplinen errechneten, in den 400 Meter-Lauf geschickt. Hier gewann der TSV Schwabmünchen vor der LG Reischenau-Zusamtal 1 aus Zusmarshausen und der LG Wehringen. Rang vier und fünf ging ebenfalls an die beiden LG Teams aus Dinkelscherben und Zusmarshausen.

Den Höhepunkt bildete das Kreisfinale der Altersklasse U10, mit den drei Vorkämpfen in Rehling, Rain und Niederraunau. In Führung liegend gingen die Teams der LG Augsburg und des SV Untermeitingen in den Finaltag. Die Tageswertung konnte sich dann die Mannschaft aus Untermeitingen sichern vor Wehringen und Schwabmünchen. Der Gesamtsieg und der Kreismeistertitel ging damit an Untermeitingen vor der LG Wehringen und dem TSV Schwabmünchen.

Damit war das Finale wieder äußerst spannend und es ist festzustellen, dass das Niveau in der Kinderleichtathletik Jahr für Jahr ansteigt. 2019 überreichte der Veranstalter erstmals einen Wanderpokal an die siegreiche Mannschaft. In dem Pokal sind alle bisherigen Sieger seit 2014 eingraviert. Alle teilnehmenden Kinder bekamen eine Urkunde und einen Sachpreis. (rk-)

