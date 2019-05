vor 20 Min.

Eine Bewerbung für die Bezirksliga

SV Cosmos Aystetten unterliegt dem bereits abgestiegenen Schlusslicht SC Oberweikertshofen mit 0:2 und steckt jetzt ganz tief im Schlamassel

Von Oliver Reiser

Noch lange nach dem Schlusspfiff lagen die Akteure des SV Cosmos Aystetten völlig konsterniert und frustriert auf dem Spielfeld. Mit allem hatte man gerechnet, aber nicht damit, dass man diese Partie gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten SC Obberweikertshofen verlieren könnte. Während die Gäste ihren 2:0-Sieg – den ersten nach acht Niederlagen in Folge – bejubelten, müssen die Aystetter nun vor dem letzten Spieltag der Fußball-Landesliga gewaltig zittern. Und in dieser Verfassung muss einem vor der Abstiegsrelegation angst und bange werden. Diese 90 Minuten waren eine erstklassige Bewerbung für die Bezirksliga.

Die Truppe von Trainer marco Löring begann zwar engagiert und machte das Spiel, doch nach zehn Minuten waren alle Matchpläne über den Haufen geworfen. Benjamin Sakrak ließ Daniel Jais ziehen, der auf Maximilian Schuch querlegte. Dessen Schuss wäre weit ins Aus gegangen, wenn nicht Xjevalin Berisha im Weg gestanden hätte. Gegen dieses abgefälschte Ding hatte Alexander Bernhardt nicht den Hauch einer Chance. Der 21-Jährige, den es zum TSV Aindling zieht, absolvierte sein letztes Heimspiel, weil Stammkeeper Valentin Coca mit einem doppelten Bänderanriss ausfällt. „Die Saison ist für mich vorbei“, ließ Coca verlauten.

Dieser Treffer spielte natürlich den Gästen in die Karten, während beim SV Cosmos die allgemeine Verunsicherung Einzug hielt. Zu allem Überfluss musste auch noch nach einer halben Stunde Patrick Szilagyi verletzt raus. Trotzdem wäre bei mehr Konzentration und Konsequenz der Ausgleich drin gewesen. Der Torschrei hallte schon durch die westlichen Wälder, als Stefan Schnurrer das Leder aus drei Metern vorbei setzte (34.). Ein Freistoß von Max Drechsler verpufft an der mauer (44.). Es fehlte einfach an Präzision.

War bei Tabellenplatz 15 immer noch die Chance gegeben, dass man als bester aller Fünfzehnten der fünf Landesligen dem Relegationsroulette entgehen kann, so stand der SV Cosmos zwischen der 40. Minute, als Kaufbeuren in Mering in Führung ging, und der 42. Minute, als Neuburg in Wolfratshausen ausglich, sogar auf auf Rang 16. Das war den ab der 67. Minute wieder der Fall, als die Wolfratshauser erneut in Führung gingen. Nur der Ausgleichstreffer des SV Mering in der 78. Minute verhinderte den Verbleib auf diesem sicheren Abstiegs-Relegationsplatz.

Selber konnte der SV Cosmos nur noch wenig dazu beitragen, sich aus dieser misslichen Situation zu befreien. Im Gegenteil: Die besseren Chancen hatten die Gäste. Bernhardt verhinderte mit sensationellen Paraden gegen die allein auf ihn zusteuernden Schuch (49.) und Jais (81.) weitere Gegentreffer. In der 70. Minute musste er sich jedoch Daniel Jais geschlagen geben, der einen Fehler von Dejan Mijailovic und Benjamin Sakrak bestrafte.

Aystetten vergab seine Chancen mit einer Mischung aus Pech und Unvermögen. Robert Markovic- Mandic schoss seinen eigenen Mitspieler an (77.). Drechsler scheiterte am Torwart (80.), Maximilian heckel traf den Ball nicht (82.) und Schnurrer köpfte um Zentimeter vorbei (87.). „Wir schießen einfach kein Tor“, stöhnte Cosmos-Vorsitzender Thomas Pflüger, der angesichts der gebotenen Leistung restlos bedient und schlichtweg sprachlos war: „Da kam gar nichts.“

Das einzig Positive: Mit Maximilian Klotz und Benedikt Schmoll kehrten überraschend zwei Langzeitverletzte in den Kader zurück.

SV Cosmos Aystetten: Bernhardt – Isufi, Berisha, Sakrak, Heckel – Mijailovic – Linder (63. Klotz), Drechsler, Szilagyi (31. Markovic-Mandic) – Schnurrer, Hanselka (73. Bergmair).

SC Oberweikertshofen: Knobling – Friedl, Jurkovic, Kanca, Roth – Semache, Petrovic (86. Bukvic), Schuch, Greif – Jais, Kabeya (66. Huber)

Tore: 0:1 Schuch (10.), 0:2 Jais (72.). – Schiedsrichter: Philipp Rank (München) - Zuschauer: 80.

