vor 51 Min.

Eine klare Sache?

Spitzenreiter Aystetten muss gegen Schlusslicht SV Stöttwang ran

Um den heißen Brei herumreden lohnt sich beim SV Cosmos Aystetten schon lange nicht mehr: Die Cosmonauten werden, aktuell mit zehn Punkten Vorsprung, seit Langem als sicherer Landesliga-Aufsteiger gehandelt. Selbstverständlich unterstreicht dies die Ambitionen des Absteigers, auch wenn sich Ex-Profi und Trainer Marco Löring Woche für Woche sehr zurückhaltend ausdrückt. Die 1:3-Auftaktniederlage gegen Abstiegskandidat Kaufering will der 38-Jährige aber nicht so stehen lassen. Gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht SV Stöttwang erwartet Löring am Sonntag (15 Uhr) eine Reaktion der Seinen.

„Das kann natürlich passieren, aber schön ist es nicht, nach so einer langen Zeit wieder zu verlieren“, resümiert Löring. „Vielleicht war es ja ein Schuss vor den Bug zur richtigen Zeit.“ Elf Spiele war der Tabellenführer, der insgesamt erst die dritte Niederlage hinnehmen musste, zuletzt ungeschlagen. Doch ob im Spielaufbau, Passspiel oder Tempo, man hätte in vielen Bereichen nicht annähernd das gezeigt, was man eigentlich könne. Besonders der Aspekt Geduld spielte eine wesentliche Rolle. Zu allem Überfluss machte der Schiedsrichter mit seiner überstrengen Linie den Spielfluss kaputt. „Am Sonntag müssen wir eine Reaktion zeigen. Wir müssen geduldig bleiben und konzentriert spielen“, appelliert Löring vor dem Spiel gegen das Schlusslicht. Denn auch wenn das Spiel auf dem Papier eine klare Angelegenheit ist, wartet auf die Cosmonauten ein tief und kompakt stehender Gegner, „der mit Sicherheit nicht Fußballspielen möchte“, ahnt Löring. Diese Spiele seien eben tückisch. „Entscheidend ist, was in den ersten 20 Minuten passiert.“ (vra)

