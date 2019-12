03.12.2019

Elf Pokale eingeheimst

TSV Gersthofen bei Landkreismeisterschaft erfolgreich

An die 200 Mädchen gingen bei den Landkreismeisterschaften der Turnerinnen in Schwabmünchen an den Start. Für den TSV Gersthofen traten über 30 Kinder in den verschiedenen Alters- und Wettkampfklassen an.

Der olympische Bereich war in der AK 6 und AK7 nur mit Gersthoferinnen besetzt, sodass diese den Wettkampf unter sich ausmachen konnten. In der jüngeren Altersklasse konnte sich Hermine Kirchgeßner vor Annika Kalchschmid platzieren. Bei den 7-Jährigen erturnte sich Frieda Bauerle vor Mila Schwarz und Marleen Schwenking den ersten Platz.

Besonders erfreulich waren die starken Leistungen der Mädels im P-Bereich. Bei den 6- und 7-Jährigen turnten Lara Reißmann, Annabelle Ahl, Antonia Day und Annika Schellenberg.

Sofia Paulhartinger erreichte den zweiten Platz bei den 8-Jährigen vor ihrer Vereinskameradin Paula Kalch (3.). Auch Emilia Müller (5.), Paulina Wittmann (7.) und Emilia Burkhardt (10.) konnten sich in der stark besetzten Altersklasse mit knapp 30 Startern in den vorderen Rängen platzieren. Elisa Hohenbichler landete knapp am Treppchen vorbei auf dem vierten Platz.

Für den Landkreissiegertitel ging ein Quartett ins Rennen in der LK3. Selin Yayla erreichte den zweiten Platz in der Altersklasse der 9- 12-Jährigen vor Sofia Fuchs. Svenja Denk schaffte es bei den 13-15-Jährigen im deutlich größeren Feld ebenfalls aufs Treppchen und freute sich über Platz drei.

Für Julia Schüller hieß es in diesem Jahr möglichst viele Anforderungen der Kür zu erfüllen. Eine Turnerin des TSV Schwaben, Romy Hild, hatte sich in der höchsten Wettkampfklasse angemeldet und somit musste Schüller, um in das Geschehen für den Landkreismeister eingreifen zu können, ebenfalls in der Kür starten. Auch eine Turnerin aus Untermeitingen versuchte ihr Glück in der Kür. Die drei Mädchen schenkten sich nichts.

Julia Schüller konnte ihren Landkreistitel nicht verteidigen, obwohl sie in ihrer Altersklasse den ersten Platz belegte. Da Romy Hild im jüngeren Jahrgang mehr Punkte erreichte, erhielt sie den Titel der Landkreismeisterin. Mit insgesamt elf Pokalen war die Ausbeute des TSV Gersthofen wieder ganz beachtlich. (bf-)

