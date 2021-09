Einige Kicker sind schon in guter Frühform

Welche Spieler in der englischen Woche gleich doppel nominiert wurden

In guter Frühform scheinen sich Simon Stieglmair ( TSV Leitershofen), Leon Rößle (TSV Steppach), Lukas Huber (SC Biberbach), Stefan Schnurrer (SB Gablingen), Manuel Krupka (SV Erlingen) sowie Julian Demharter und Christian Unger (SpVgg Auerbach II) zu befinden – sie schafften in der zurückliegenden englischen Woche gleich zweimal den Sprung in die Elf der Woche von FuPa, dem Amateurfußball-Portal unserer Zeitung. Dort finden sich immer die besten Kicker eines Spieltags wieder. Sascha Tesic vom TSV Neusäß wurde ebenfalls zweimal nominiert. Einmal in der ersten ( Kreisliga) und einmal in der zweiten Mannschaft (Kreisklasse).

In die Auswahl der Bezirksliga Nord haben es nach dem 4:0 gegen Wörnitzstein Dino Tuksar, Manfred Glenk vom SC Altenmünster geschafft. Am Sonntag gelang dies Pascal Beckert vom FC Horgau.

Gleich an beiden Spieltagen stark vertreten war der TSV Dinkelscherben in der Kreisliga Augsburg. An Spieltag fünf standen Alexander Berchtenbreiter, Dominik Mayrock, Thomas Kubina und Alexander Brecheisen zusammen mit Emanuel Blenk, Raphael Marksteiner, Sascha Tesic (TSV Neusäß) sowie Benjamin Illeri (SpVgg Westheim) im Team, am Sonntag 6. Josef Kastner und Maximilian Micheler sowie Valentin Jaumann ( TSV Zusmarshausen).

Nominierte von der Kreisklasse bis zur B-Klasse

Kreisklasse Nordwest, 3. Spieltag: Tobias Senger, Simon Stieglmair (TSV Leitershofen), Leon Rößle, Philipp Götz (TSV Steppach), Stefan Micheler ( TSV Diedorf), Sascha Tesic (TSV Neusäß II), Robert Ostermayer (SV Wörleschwang), Timo Lettrari (TSV Lützelburg), Kilian Vermeulen (TSV Welden), Georg Weser (SpVgg Auerbach). – 4. Spieltag: Dominik Mörz, Michael Lindermayr, Roberto Villani (TSV Täfertingen), Manuel Schnell, Simon Stiegelmair (TSV Leitershofen), Leon Rößle, Marco Manieri (TSV Steppach), Julian Liepert (TSV Welden), Angelo Palotta (SV Wörleschwang).

Kreisklasse Süd Michael Seidel, Sascha Knöpfle, Florian Gattinger (TSV Fischach).

Kreisklasse Donau Nord 2: Christoph Besser, Tobias Meitinger (SV Ehingen/Ortlfingen).

A-Klasse Nordwest 2. Spieltag: Stiljano Moracaj, Simon Jaskolka, Lukas Wagner (TSV Zusmarshausen II), Michael Seitz, Dominik Hentschel (FC Langweid) Patrick Schimanski, Marel Strehl (CSC Batzenhofen), Stefan Schnurrer (SV Gablingen), Manuel Krupka (SV Erlingen), Lukas Huber (SC Biberbach), Andre Zupur (SV Adelsried). 4. Spieltag: Lukas Huber, Dominik Köpp, Elmar Bronner (SC Biberbach), Florian Knörzer, Patrick Reilich (FC Langweid), Stefan Schnurrer, Maximilian Krainik (SV Gab), Manuel Krupka (SV Erlingen), Julien Jaremkow, Tobias Kößele (SV Achsheim), Michael Bauer (CSC Batzenhofen).

A-Klasse West, 4. Spieltag: David Färber, Felix Färber, Steffen Funk, Frederic Arndt (SpVgg Deuringen), Giuseppe Carangelo, Lukas Wirth (Hainhofener SV).

A-Klasse Süd Wolfgang Hellmann (SV Gessertshausen).

B-Klasse Nordwest, 3. Spieltag: Julian Demharter, Michael Hemm, Daniel Unger (SpVgg Auerbach II), Johannes Memminger, Dominic Obermayer, Pedrag Kukolj, Stefan Haider (SV Bonstetten), Samid Mujagic (TSV Ellgau), Emmanuel Nsubuga (TSV Lützelburg II), Dominik Helbig (FC Horgau II). - 4. Spieltag: Julian Demharter, Christian Unger (SpVgg Auerbach II), Florian Thalmeir, Lukas Baur, Michael Gaugenrieder (SSV Anhausen II), Daniel Menz, Dennis Götsch, Lukas Joachim (TSV Leitershofen II), Florian Karl (TSV Diedorf II). (oli)