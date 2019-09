00:03 Uhr

Elfmeter müssen es richten

Trotz Chancenwucher siegt der TSV Meitingen gegen den VfL Ecknach mit 3:1 und bleibt auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze

Von Nicolai Vrazic

Die Fußball-Bezirksliga-Tabelle versprach im Vorfeld so einiges. Aufstiegsaspirant Meitingen auf Tabellenplatz zwei empfing seinen ersten Verfolger aus Ecknach. Doch keiner rechnete damit, dass die Lechtaler beim 3:1 ihre mit Abstand beste Saisonleistung zeigen würden. Reingehen wollte der Ball aufseiten der Meitinger aber irgendwie nicht, sie ließen vor 300 Zuschauern viele Chancen liegen.

Meitingen erwischte gegen überforderte Ecknacher einen Blitzstart. Alexander Heider marschierte über außen und bediente Denis Buja, der das Tor knapp per Kopf verfehlte (3.). Kurz darauf scheiterte Mateo Duvnjak nach Zusammenspiel mit Nemanja Ranitovic an seinem schwächeren Linken (10.). Heider hatte nach Vorlage von Duvnjak ebenfalls zu wenig Dampf hinter den Ball gebracht (11.). Die aber bislang größte Chance hatte Ranitovic nach Zuspiel von Buja, der den Ball sehenswert durch die Lücke steckte. Doch der Kroate schickte die Kugel freistehend vor Gästetorhüter Hannes Helfer in die Wolken (13.).

Nach 28 Minuten aber zappelte die Kugel endlich im Netz. Weil Duvnjak im Strafraum gekonnt einen Haken schlug und Johannes Grimm bereits den Fuß gestellt hatte, bekam Elfmeterspezialist und Kapitän Arthur Fichtner seinen Auftritt. Der 29-Jährige knallte das Spielgerät lässig zur mehr als verdienten Führung ins Kreuzeck (28.). Und eigentlich hätten die Gastgeber noch einen Treffer drauflegen müssen, doch erst Fichtner traf nur das Außennetz (40.), dann scheiterte Buja alleine vor Helfer (42.).

In Hälfte zwei gehörte die erste Chance tatsächlich den Gästen aus Ecknach. Doch aus der Fassung brachte der Distanzschuss von Fabian Ettinger TSV-Schlussmann Daniel Wagner nicht wirklich (47.). Drei Minuten später begann die Meitinger Offensivmaschinerie wieder zu rollen. Duvnjak chipte den Ball über die gesamte VfL-Defensive auf Buja, der uneigennützig auf Wolf ablegte. Doch der Albaner legte zu viel Kraft in das Zuspiel, sodass Wolf aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf (50.). Kurze Zeit später machte Buja seinen Schnitzer aber wieder gut. Weil Helfer einen Rückpass unter Bedrängnis außerhalb des Sechzehners mit der Hand stoppte, diesen aber, auf frischer Tat ertappt, sofort wieder losließ, spitzelte Buja die Kugel am VfL-Schlussmann vorbei und schob ihn ins leere Tor – unter Mithilfe von Schiedsrichter Christof Paulus, der die Aktion weiterlaufen ließ (55.). Nach dem 2:0 wurden aber auch einmal die Gäste aus Ecknach etwas präsenter. Dabei konnte sich der TSV aber vollends auf seinen Schlussmann verlassen, der in dieser Phase glänzend parierte. Schließlich war aber selbst Wagner chancenlos. Manfred Glas bediente Philipp Elbl, der zwei Meter vor Wagner zum Anschlusstreffer traf.

Dann aber wieder der TSV im Vorwärtsgang: In der 78. Minute ließ Grimm, diesmal gegen Wolf, wieder den Fuß im eigenen Strafraum stehen. Fichtner bescherte dem TSV Meitingen den längst überflüssigen Meitinger Siegtreffer. Acht Minuten vor dem Ende traf Buja den Pfosten, René Heugel verzog im Nachschuss knapp.

TSV Meitingen: Wagner, Fichtner, Heiß, Schuster, Ranitovic, Heider (75. Morfakis), Wolf (81. Heugel), Nießner (82. Wünsch), Buja, Duvnjak, Chouiloulidis.

VfL Ecknach: Helfer, Zakari, Huber, Eibel, Wohlrab, Jusczak, Wagner (46. Elbl), Piller (46. Obermeyer), Glas, Ettinger, Grimm.

Tore: 1:0 Fichtner (Foulelfmeter/28.), 2:0 Buja (55.). 2:1 Elbl (71.), 3:1 Fichtner (Foulelfmeter/78.). – Schiedsrichter: Christof Paulus. - Zuschauer: 300

