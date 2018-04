vor 23 Min.

Entscheidendes Duell Lokalsport

SC Altenmünster beim Spitzenreiter

Gerade einmal acht Punkte trennen den Tabellenzweiten SC Altenmünster in der Fußball-Kreisliga West vom Achtplatzierten BC Schretzheim. Dabei haben die meisten Mannschaften, die zwischen dem SCA und dem Aufsteiger liegen, auch noch ein Spiel weniger ausgetragen. Kein Wunder, dass Altenmünsters sportlicher Leiter Oliver Osterhoff angesichts der Enge im vorderen Drittel der Tabelle vor dem morgigen Gastspiel beim Spitzenreiter TSG Thannhausen (Anpfiff ist um 16 Uhr) von einem „entscheidenden Duell“ um Rang zwei spricht.

Beim ehemaligen Bayernligisten zu punkten sei in erster Linie wichtig, um selbst weiter gute Karten im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Hand zu halten. An ein mögliches Eingreifen ins Titelrennen denkt bei den Zusamtalern derzeit keiner. Bei fünf Punkten Rückstand auf die TSG Thannhausen, die außerdem noch ein Spiel weniger ausgetragen hat, würde selbst ein Sieg im Mindelstadion (noch) nicht viel bewirken. „Allenfalls, dass die TSG dann vielleicht etwas nervös wird“, sinniert Oliver Osterhoff.

Doch bisher waren die Leistungen des Tabellenführers sehr stabil. Daran ändere auch die jüngste 2:5-Niederlage beim SV Mindelzell nichts. Dreh- und Angelpunkt im Spiel der TSG ist Spielmacher Patrick Merkle, der bisher schon 17 Tore erzielt hat. Ihn aus dem Spiel zu nehmen, das weiß auch SCA-Coach Goran Boric, könnte der Schlüssel für ein gutes Resultat seiner Truppe sein. (her)

Themen Folgen