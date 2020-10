vor 20 Min.

Entscheidung durch einen Sonntagsschuss

Moritz Lichtenberger (am Ball) traf mit einem Sonntagsschuss zum 3:1 für den VfL Westendorf. Achsheims Simon Ölwein kann ihn nicht stoppen.

VfL Westendorf behält mit 3:1 die Oberhand. Tolles Derby in Erlingen

170 Zuschauer erlebten ein tolles Derby, das der SV Erlingen mit 4:2 gegen den TSV Herbertshofen gewann. Da auch der FC Langweid gegen den TSV Zusmarshausen II Federn lassen musste (3:3), war der spielfreie SV Wörleschwang der Gewinner des Tages in der A-Klasse Nordwest.

(1:2). Nach sieben Minuten fiel das 1:0 für den FCL nach einem Pass von Kevin Albrecht durch Christoph Werner. Mit einem Schuss ins lange Eck glich Robert Wruck in der 16. Minute zum 1:1 aus. Zwei Minuten vor der Pause erzielte Robert Wruck nach einer Flanke von Maximilian Stöckle per Kopf den 1:2- Halbzeitstand. In der 53. Minute gelang Kevin Albrecht das 2:2 nach einem langen Ball von Dominik Schachinger. Das dritte Tor für Langweid schoss Christoph Werner nach einem Alleingang (71.). Den 3:3-Endstand erzielte wiederum Robert Wruck nach Unklarheiten im Sechzehner. – Zuschauer: 50. (FieM)

Eine unnötige Heimniederlage musste die zweite Mannschaft des FCH im Lokalderby einstecken. Die besseren Chancen hatten die Rothtaler, aber Martinek, Frisch, Kaiser und Co. scheiterten entweder am Adelsrieder Torhüter Yannick Wagner oder am eigenen Unvermögen. Die Gäste dagegen nutzten durch Tobias Korsten (41.) und Spielertrainer Julian Henkel (71.) die wenigen Möglichkeiten eiskalt. Der Anschlusstreffer von Fabian Koislmeyer (85.) fiel zu spät. – Zuschauer: 30. (tög)

(1:0). Zu Beginn sahen die zahlreichen Zuschauer ein ausgeglichenes Derby mit einem offenen Schlagabtausch. Erlingen war dennoch die spielbestimmende Mannschaft und erarbeitete sich zahlreiche Torchancen. So dauerte es nicht lange, bis Labrik Makshana die 1:0-Führung erzielte (13.). In der zweiten Hälfte nahm der SVE das Spiel mehr und mehr in die Hand und Martin Kratzer (51./65.) sowie Matthias Mayr (63.) erhöhten auf 4:0. Zum Ende hin verlor die Heimelf den Spielfluss, weshalb die bis dato recht harmlosen Gäste noch zwei Treffer durch Muhammad Aldery und (85.) und Julian Göddert (90.) erzielten. – Zuschauer: 170.

(1:1). In einem über 90 Minuten intensiv geführten, teilweise jedoch zerfahrenen Spiel nutzten die Gäste ihre erste Chance und gingen durch Timo Prillwitz mit 0:1 (24.) in Führung. Im Anschluss zeigte Westendorf eine tolle Moral und glich mit dem Pausenpfiff durch Simon Schacherl zum 1:1 aus. Quasi mit dem Wiederanpfiff traf Bastian Edelmann nach sehenswerten Kombination zum 2:1. Den Schlusspunkt setzte Moritz Lichtenberger mit einem Heber der Kategorie „Sonntagsschuss“ in der 59. Minute. – Zuschauer: 70. – Reserven: 1:1. (mr-)

(1:4). Bereits nach drei Minuten gingen die Gäste durch Lukas Huber in Führung. Derselbe Spieler erhöhte auf 0:2 (13.). Fabian Meisinger verwandelte einen Elfmeter zum 0:3 (17.). Erneut Lukas Huber traf zum 0:4 (38.). Den Ehrentreffer für Nordendorf erzielte Christian Birthelmer durch ein Elfmetertor (43.). Fabian Wüst (70.) und Andre Ebert (82./87.) stellten den 1:7-Endstand her. – Zuschauer: 50.

