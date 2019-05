vor 19 Min.

Er treibt nicht nur im Strafraum sein Unwesen

38 Treffer in 19 Spielen konnte Julien Jaremkow (links) vom B-Klassisten SV Achsheim in dieser Saison schon bejubeln.

Achsheims Torjäger Julien Jaremkow über seine Probleme mit Schuhen und Schafkopf

Von Oliver Reiser

Er trifft und trifft und trifft – mit 38 Treffern in 19 Spielen hat Julien Jaremkow vom SV Achsheim im bisherigen Saisonverlauf für Schlagzeilen gesorgt. Ein Fünferpack, zweimal vier Treffer und drei Dreierpacks stehen zu Buche. „Die muss man auch in der B-Klasse erst einmal schießen“, sagt sein Trainer Gottlieb Stöckle über den 25-Jährigen, der beim SV Gablingen das Fußball-Einmaleins gelernt hat und dann über seine Kumpels aus der JFG Schmutter 11 beim SV Achsheim gelandet ist. Klar, dass es über WhatsUp schon mal Anfragen gegeben hat, was er denn im Sommer so vorhabe. Doch für Julien Jaremkow ist das kein Thema: „Da steht nichts im Raum. Ich spiele gerne in Achsheim und möchte mit dem SVA so weit wie möglich hinauf.“ Vor dem Spitzenspiel gegen den SV Ottmarshausen II haben es die Schmuttertaler noch selbst in der Hand, sogar Tabellenführer zu werden. Aber erst stellt Julien Jaremkow seine Treffsicherheit bei der AL-Elferkette unter Beweis.

Bunte oder schwarze Schuhe?

Ich mag schwarz und ich mag bunt. Am liebsten rot, aber nicht so extrem knallig. Momentan trage ich eine Mischung aus Rot und Schwarz, passend zu unseren Vereinsfarben. Aber der Nike Magister ist leider ein Auslaufmodell. Da tue ich mir vor allem in meiner Größe 45 1/2 schwer, nochmals einen zu bekommen.

Ronaldo oder Messi?

Beide sind hervorragende Fußballer. Ich persönlich bin jedoch Ronaldo-Fan, weil er über die Schnelligkeit kommt. Das gefällt mir auch bei Reuss oder Aubameyang. Aber ein Vorbild habe ich nicht direkt. Ich selbst bin ein klassischer Neuner, der aber nicht nur im Strafraum sein Unwesen treibt, sondern aus allen Positionen zu schießen versucht. Ich bin vielleicht nicht der Filigrantechniker, aber ich kann ganz gut mit den Ball umgehen.

FCA oder FCB?

Auf diese Frage habe ich schon gewartet, aber ich bin leider 60-Fan (lacht). Das kommt von meinem Papa, der bei den Löwen in der Jugend gespielt hat. Da habe ich schon Einiges durchgemacht. Vor allem, als der FCA und 1860 gemeinsam in der 2. Liga gespielt haben. Aber ich bin abgehärtet. Meine Mama und meine Schwester sind übrigens Bayern-Fans.

Plärrer oder Disco?

Tendenziell eher Plärrer. Ich mag diese angenehme Atmosphäre. In der Disco kann man bei der Lautstärke ja kaum was hören und sich unterhalten. Wir waren am vergangenen Samstag mit der gesamten Mannschaft auf dem Plärrer. Geendet hat der Abend dann an der Bar vom Binswanger-Zelt, wo unser Trainer Gottlieb Stöckle schon seit vielen Jahren hinter dem Tresen steht und die Cocktails serviert. Gut, dass wir am Sonntag spielfrei hatten.

Ordnungsfanatiker oder Chaot?

Ich bin relativ ordentlich. Ich wohne im Haus bei meiner Mutter, habe aber im Dachboden mein eigenes Reich. Da steht alles unter meiner Herrschaft, da hat alles seinen Platz. (Pause) Außer Klamotten vielleicht.

Fisch oder Fleisch?

Eher Fleisch. In allen Variationen. Schnitzel, Steak, Hähnchen. Ich koche meistens selbst. Burger, Fleisch, Soßen – das habe ich alles drauf. Kochen und Essen sind nach Fußball, Kumpels treffen und Städtetrips meine liebsten Nebenhobbys (lacht).

Frühaufsteher oder Langschläfer?

Das kommt darauf an. Wenn ich frei habe, bin ich bekennender Langschläfer. Es geht aber auch früh. Ich habe einige Zeit Frühschicht gearbeitet. Aber das muss nicht sein.

Helene Fischer oder AC/DC?

Keines von beiden. Ich mag weder Schlager, noch Hardrock besonders. Ich höre quer durch, was in den Charts kommt. In unserer Kabine hat Matthias Stumpf die Macht über die Musik. Meistens läuft Partysound.

Kraftraum oder Waldlauf?

Eher Waldlauf. In der Umgebung von Gablingen gibt es ja Möglichkeiten genug, entspannt laufen zu gehen.

Schafkopf oder Playstation?

Ich kann kein Schafkopf. Meine Mama und meine Schwester haben es vergeblich versucht, mir das beizubringen. Deshalb lautet die Antwort Playstation beziehungsweise X-Box. Da spiele ich gerne mit Kumpels FIFA oder zuletzt auch NHL, weil wir bei den Play-Off-Spielen der Panther Geschmack am Eishockey gefunden haben. Wir waren gegen Düsseldorf im Stadion und sogar einmal in München dabei. Das war sehr cool, mal eine andere Sportart zu erleben.

B-Klasse oder A-Klasse?

Ich bin mit Achsheim schon in die Kreisklasse aufgestiegen und dann bis in die B-Klasse durchgerutscht. Hoffen wir doch mal, dass es in drei Wochen A-Klasse sein wird. Dort wollen wir versuchen, uns mit unserem vorhandenen Kader oben zu halten. Wir haben jetzt ja sogar wieder gute Chancen auf die Meisterschaft. Dazu sollten wir allerdings das Spitzenspiel gegen den SV Ottmarshausen II gewinnen.

