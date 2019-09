22:03 Uhr

Erfolgreiche Nachtschicht

TSV Gersthofen und FC Mertingen liefern sich beim 3:2 vor allem in der zweiten Halbzeit einen offenen Schlagabtausch

Von Oliver Reiser

Mit einem weiteren Arbeitssieg hält der TSV Gersthofen Anschluss an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Nord. Die Schwarz-Gelben bezwangen gestern Abend in einem unterhaltsamen Spiel den Aufsteiger FC Mertingen mit 3:2.

Mit Manuel Lippe, Michael Göttler, Tobias Wiesmüller, Mario Schmidt, Aykut Atay (alle verletzt) und Oktay Yavuz (Urlaub) sowie Daniel Biehal und Thomas Zimmermann, die sich noch im Aufbautraining befinden, mussten die Schwarz-Gelben acht Spieler ersetzen.

Auch im Gersthofer Tor gab es einen Wechsel. Jürgen Engelleiter hatte den Vorzug vor Niklas Gordy erhalten. „Er hat es sich verdient“, so Trainer Mario Schmidt. Und er rechtfertigte seine Aufstellung, hielt in der ersten Halbzeit zweimal glänzend gegen Stefan Spingler, der von Gästen bei geschickten Kontern immer wieder in die Gasse geschickt wurde. Einmal hatte er Engelleiter schon umspielt, kam dann aber vom Erfolgsweg ab, einmal stolperte er in bester Position. Gersthofen hätte sich aufgrund vieler Leichtsinnsfehler über einen Rückstand nicht beklagen können. Die die eigenen Angriffe waren nicht zielstrebig genug, wurden von der aufmerksamen Gästeabwehr immer wieder geblockt. Ein Standard führte dann zum schmeichelhaften 1:0. Nach einem Freistoß von Okan Yavuz köpfte Christoph Wagemann ein (44.).

In der zweiten Halbzeit wurde die Partie zum offenen Schlagabtausch. Erst glich Sebastian Schroll nach einer Slapstick-Einlage der Gersthofer Abwehr zum 1:1 aus (50.), dann pflückte Ferkan Secgin den Pass von Ibrahim Neziri fein herunter und schoss aus der Drehung zum 2:1 ein (56.). Nur fünf Minuten später fand ein Freistoß von Bernhard Schuster durch Freund und Feind hindurch zu Tobias Mauch, der am langen Eck einschieben konnte.

Nico Baumeister hatte bis zur 74. Minute schon einige Chancen vergeben. Die beste war ein krachender Lattenschuss, nachdem Neziri mit der Hacke durchgesteckt hatte (53.). Mit dem 3:2 sorgte er schließlich für das Happy-End.

TSV Gersthofen: Engelleiter – Durner, Gai, Wagemann – Okan Yavuz – Lux (83. Topic), Neziri (87. Biehal), Kine, Anzano (67. Ciritci) – Baumeister, Secgin.

FC Mertingen: Brazinskas – Schweihofer (87. Boldi), V. Wagner, Heckmeier, Dix (79. Fix) – Schuster, Mauch, Schroll, Binder (46. Hosp), M. Wagner – Spingler.

Tore: 1:0 Wagemann (44.), 1:1 Schroll (50.), 2:1 Secgin (56.), 2:2 Mauch ((61.), 3:2 Baumeister (74.). – Schiedsrichter: Emanuel Rudhart (Ottobeuren). – Zuschauer: 150.

