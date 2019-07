vor 17 Min.

Erfolgserlebnisse in der Hitzeschlacht

SpVgg Auerbach und LG Reischenau-Zusamtal trumpfen bei nordschwäbischer Meisterschaft auf

33 Hitzegrade in der Luft und auf der Laufbahn einige Grade mehr hielten die Leichtathleten zwischen zwölf und 15 Jahren nicht auf. In 32 Disziplinen und Altersklassen kämpften sie bei den Meisterschaften des Kreises Nord- und Mittelschwaben in Schwabmünchen um Meistertitel und vordere Platzierungen. Wegen der Temperaturen wurden die 800-Meter-Läufe gestrichen, und die Ausrichter dachten über eine vollständige Absage der Veranstaltung nach. Aber alles ging gut, und gerade wegen der hohen Temperaturen wurden viele persönliche Bestleistungen erzielt und so mancher überraschende Podestplatz erreicht.

LG Reischenau-Zusamtal

Vier Titel, sechs Silber- und vier Bronzemedaillen holten die Athleten der LG. Den ersten Sieg feierte Juliane Joas im Weitsprung der W14. Nach zwei mäßigen Versuchen überraschte sie die Konkurrenz mit einem Satz über 4,76 Meter. Zeitgleich versilberte auf der Hochsprunganlage Max Kohl die Tagesbilanz mit Platz zwei der M12 mit überflogenen 1,24 Meter.

Beim 4x75-m-Staffellauf hatten die Mädchen der WU14 Pech: Wegen eines Wechselfehlers wurden sie disqualifiziert. Doch diese Panne spornte sie zu Höchstleistungen an. Im 75-m-Lauf holten sich Magdalena Niederhofer (W12, 10,74sec) Silber und Mara Bader (W13, 11,27sec) Bronze. Danach erreichte Niederhofer mit einer persönlichen Bestleistung über 60m Hürden (11,68sec) nochmals Platz zwei. Doch damit nicht genug: Beim Weitsprung gewann sie den Titel mit 4,31m vor ihrer Trainingspartnerin Nina Watzal (W12, Bronze, 4,01m). Watzal hatte zuvor schon Platz drei über 60m Hürden erreicht (13,17sec). Zu ihrer eigenen Überraschung gewann Irene Eguizabal den Hochsprung der W12 mit 1,16m.

Zu den schnellsten Hürdenläuferinnen über 60m der W13 zählen Joelyn Kropka und Carmen Gruber. Auch bei ihnen zahlte sich das intensive Training bei Susanne und Rolf Kropka aus. Kropka gewann den Titel (PBL, 11,37sec) vor Gruber (13,08sec). Beide Mädchen setzten noch eins drauf: Kropka übersprang 1,32m und bekam dafür die Silbermedaille, Gruber erreichte mit 1,24m Platz drei. Magnus Rittel (M12) erreichte zeitgleich nach 10,58sec mit dem starken Athleten der LAZ Kreis Günzburg das Ziel. Nach Auswertung des Zielfotos wurde er Vizemeister. (rk-)

SpVgg Auerbach/Streitheim

Auerbacher Nachwuchsathleten feiern bei der Hitzeschlacht großartige Erfolge. Im Feld der 123 Starter aus 19 Vereinen holten sie neun erste, fünf zweite und sechs dritte Plätze und gehörten somit zu den erfolgreichsten Vereinen. Eifrigste Titelsammler waren hier die zwölfjährige Lena Stadler mit drei Einzeltitel sowie die ein Jahr älteren Tobias Stiastny mit ebenfalls drei und Lucas Wiedemann mit zwei Titeln. Zusätzlich holten Stiastny und Wiedemann zusammen mit ihren Vereinskameraden Moritz Möckl und Moritz Kunert auch die Meisterschaft über 4x75m in 41,47 Sekunden.

Während Lucas Wiedemann in den Sprintwettbewerben wie 75m (10,08 sec) und 60m Hürden (10,57 sec) keinen Gegner fürchtet, geht es in den technischen Disziplinen Tobias Stiastny ebenso: Meister mit dem Diskus und neuer bayerischer Jahresbestleistung mit 37,85m, mit der Kugel 10,89m und Erster im Weitsprung mit 4,55m. Im Weitsprung gab es sogar einen Auerbacher Doppelsieg, denn Lucas Wiedemann landete mit 4,47m auf dem zweiten Rang.

Laufen und werfen, hier ist Lena Stadler immer an der Spitze zu finden. Sie gewann über 60 m Hürden in 11,19 Sekunden, warf den Speer auf 20,37 m und den Ball auf 38 m, mit einem zweiten Rang im Weitsprung und 4,02m rundete sie die überragenden Ergebnisse an diesem Tage ab.

In der Ergebnisliste als Vizemeister werden von der SpVgg Auerbach/Streitheim zweimal Annika Schußmann in W14 beim Kugelstoßen mit 8,05m und Speerwurf mit 25,06m sowie Evelyn Möckl (W15) im Kugelstoßwettbewerb mit 8,22m geführt. Über eine Bronzemedaille konnten sich Johannes Möckl über 100m, Laura Braun beim Kugelstoßen, Annika Schußmann mit dem Diskus, Rebecca Kuchenbaur im Speerwurf, Evelyn Möckl mit dem Diskus und die 4x100-m-Staffel der weiblichen U16 Staffel freuen. (koh)

