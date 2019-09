vor 21 Min.

Erneut ins Leere gelaufen

SSV Neumünster kassiert im neunten Spiel die neunte Niederlage und muss beim 1:6 gegen den VfR Jettingen eine Rote Karte hinnehmen

Von Michael Reissner

Der SSV Neumünster-Unterschöneberg bleibt in der Fußball-Kreisliga West weiterhin der Prügelknabe. Die 1:6-Heimniederlage gegen den VfR Jettingen war die neunte Niederlage im neunten Spiel. Die Schrodi-Schützlinge verloren dabei nicht nur die Partie, sondern auch Fabian Bamberger nach einer Roten Karte. Da dürfte für das Schlusslicht beim Oktoberfest in Unterschöneberg am Samstagabend Frusttrinken angesagt gewesen sein.

In der durchgehend temporeichen Partie hatten beide Mannschaften nennenswerte Chancen, Neumünster presste früh auf die Jettinger Defensive, deren Flügel sich in diesem Aufeinandertreffen besonders auszeichnen konnten. Nach 14 Minuten klingelte es das erste Mal im Kasten des SSV. Lukas Mayer war der Torschütze nach Vorarbeit von Nico Di Doi. Beide Teams lauerten auf Konter und durften sich jeweils bei ihren Keepern Maximilian Ruth und Daniel Sax bedanken, die mit großartigen Reaktionen ihr Team im Spiel hielten. Beim Treffer zum 0:2 in der 37. Spielminute wiederum durch Mayer war Ruth jedoch chancenlos. Zwei Minuten später verkürzte Kai Rauner auf 1:2. Ein verwandelter Elfmeter durch Tim Paulheim brachte die Gäste mit 1:3 in Führung.

Doch der VfR-Angriff hatte noch nicht genug: Paulheim (63.), Mayer (80.) und Hofmiller (82.) sorgten für das insgesamt zu deutliche Ergebnis, jedoch ging der VfR Jettingen als klarer Sieger vom Platz.

Der SSV Neumünster-Unterschöneberg hingehen trägt weiterhin die Rote Laterne in der Tabelle und muss kommenden Spieltag beim FC Grün-Weiß Ichenhausen auf Fabian Bamberger verzichten: Dieser sah nach einer Notbremse in der 66. Minute glatt Rot.

