Erster Saisonsieg

Musste am Ende einen großen Schluck nehmen und zittern: Marco Lörings Spieler lagen mit 3:0 in Führung, als der TV Erkheim zur Aufholjagd blies.

Aystetten macht es spannend

Der Landesliga-Absteiger Cosmos Aystetten kommt langsam in Fahrt: Nach dem 0:1 gegen Neugablonz und dem 1:1 im Derby gegen den TSV Neusäß kamen die Spieler um Trainer Marco Löring am Sonntag zu ihrem ersten Dreier. Der 3:2-Erfolg beim TV Erkheim wackelte am Ende: Denn die Gastgeber gaben trotz eines 0:3-Rückstands nicht auf und kamen noch auf 2:3 heran.

Zunächst fand Erkheim ganz gut ins Spiel. Krogler hatte die erste Chance, doch Aystettens Torwart Kloss wehrte den Ball mit dem Fuß zur Ecke ab. Ein Direktschuss durch Burda brachte dann die Führung für die Gäste (34.). Obwohl der TV Erkheim sich mühte, gelang bis zur Pause nichts Zählbares. In Halbzeit zwei traf Heckel (54.) zum 2:0 und Markovic-Mandic (58.) erhöhte per Fernschuss zum 3:0. Trotz des Rückstands gab sich Erkheim noch nicht geschlagen und Krogler traf kurz darauf zum 1:3 (63.). Als Neß nur drei Minuten später zum 2:3 einköpfte, wurde die Partie nochmals spannend. Der Ausgleich wollte allerdings nicht mehr gelingen. Aystetten brachte den Vorsprung über die Zeit. (zei)

TV Erkheim: Stetter – Neß (86. Rawein), Huith – Vogel, Petrich, Vetter, Reichenberger, Huber, Honold (58. Wiest) – Krogler, Scheel.

SV Cosmos Aystetten: Kloss – Heckel, Schmoll, Köhler (70. Tuksar), Berisha – Britsch, Burda (88. Kratzer), Linder, Krug – Schnurrer, Markovic-Mandic.

Tore:0:1 Burda (34.), 0:2 Heckel (54.), 0:3 Markovic-Mandic (58.), 1:3 Krogler (64.), 2:3 Neß (67.). Schiedsrichter: Wagner (JFG Aschberg).

