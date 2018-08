21:14 Uhr

Favoriten springen über die Klinge Lokalsport

Bei tropischen Temperaturen triumphieren der SV Ottmarshausen und der TSV Täfertingen gegen Kreisligisten. Ein Spieler sichert den Sieg mit einem Dreierpack

Bei immer noch 30 Grad wurde gestern Abend die dritte Runde im Toto-Pokal des Kreises Augsburg ausgetragen. Nicht nur deshalb kamen die Favoriten aus der Kreisliga teilweise ins Schwitzen. So mussten der SSV Anhausen gegen den A-Klassisten SV Ottmarshausen die Segel streichen, der TSV Täfertingen stellte dem FC Horgau ein Bein. Spieler der dritten Runde war Justin Kresse vom TSV Neusäß, der beim 3:0-Erfolg in Kriegshaber alle drei Treffer erzielte.

SV Ottmarshausen – SSV Anhausen 2:1 (1:0). Mit einem Blitzstart ging der SVO gegen den Kreisligisten durch Benjamin Keller in Führung (7.). Der A-Klassist diktierte das Geschehen, was sich auch in der Gelb-Roten gegen Johannes Seipt niederschlug (40.). In Unterzahl wurde Anhausen besser und kam durch Dejan Kos zum Ausgleich (70.). Die Gastgeber waren wieder wachgerüttelt und Simon Otta gelang der Siegtreffer für den Außenseiter (75.). Die letzte Viertelstunde war sehr emotional und mit vielen Gelben Karten garniert. (uma)

TSV Täfertingen – FC Horgau 4:2 (2:1). Mit einem Doppelschlag ging der Kreisklassist früh in Führung. Giuliano Manno (12.) und Marco Villani (14.) trafen innerhalb von zwei Minuten für den Außenseiter. Der Bezirksliga-Absteiger spielte nun druckvoll nach vorne und kam durch Maximilian Vogele zum Anschlusstreffer (38.) Mitten in diese Drangphase traf Giuliano Manno zum vorentscheidenden 3:1 (58.). Nach dem 3:2 durch Raffael Wieser (80.) wurde es nochmals spannend, doch in der Nachspielzeit beseitigte Marco Villani alle Zweifel. (AL)

TSV Kriegshaber – TSV Neusäß 0:3 (0:1). Die Gastgeber gingen mit hoher Motivation ins Match, doch die Abwehr um Frank Lehrmann stand. Der kickende Co-Trainer setzte in der 24. Minute Justin Kresse in Szene, der seinen Gegenspieler abschüttelte und zum 1:0 einschob. In der 53. Minute schickte Nico Rehm mit einem Zuckerpass Kresse auf die Reise – 0:2. Bei seinem dritten Treffer nutzte Justin Kresse einen Abspielfehler der Gastgeber und vollendete zum 0:3-Endstand. In der Schlussphase setzten die Gastgeber die auf zehn Mann reduzierten Neusässer (Wechselkontingent erschöpft) einige Male unter Druck, doch Tobi Kastenhuber zeigte sich auf dem Posten. (gh-)

SpVgg Deuringen – SpVgg Auerbach 6:0 (3:0). Gegen die mit der zweiten Mannschaft angetretenen Auerbacher hatte der Pokalschreck vom Berg diesmal wenig Mühe. Mit einem herrlich herausgespielten Treffer brachte Andreas Harnischmacher die Seinen auf die Siegerstraße (15.). Alexander Staudenmayr (28./Foulelfmeter), Matthias Link (33.), erneut Harnischmacher (60.) sowie Andreas Schobel (77. und 90.) trafen zum ungefährdeten Sieg. (AL)

DJK Gebenhofen – TSV Gersthofen 0:4 (0:1). Auf die 0:4-Pleite in Nördlingen antwortete der TSV Gersthofen mit einem 4:0 beim Kreisklassisten. Dazu mussten ein Elfmeter, den Oktay Yavuz zum 1:0 verwandelte (38.) und ein Eigentor (90.+1) herhalten. Nach einer guten Stunde hatten Christoph Wagemann und Alexander Storzer mit einem Doppelschlag (64. und 65.) schon alles klar gemacht. (AL)

TSV Fischach – TSV Bobingen 0:3 (0:1). Fischach zeigte sich stets präsent und hielt gut mit gegen den Bezirksligisten. Eine Unaufmerksamkeit nutzten die Gäste zur Führung. Doch die Staudenelf versteckte sich nicht und erspielte sich einige Chancen, agierte im Abschluss jedoch zu ungenau. Als beim A-Klassisten die Kräfte schwanden, zeigten die Gäste ihre Überlegenheit und machten den Sieg mit zwei späten Treffern klar. – Zuschauer: 103. (tsv-)

