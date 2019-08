vor 58 Min.

Fehlstarter unter sich

TSV Gersthofen gegen SC Altenmünster: Was beide Trainer an ihren Mannschaften bemängeln

Von Oliver Reiser

„Vieles, wenn nicht sogar alles, muss sich im Endeffekt ändern.“ Florian Fischer, der zusammen mit Mario Schmidt als Spielertrainer die Kommandos beim TSV Gersthofen gibt, ist noch immer fassungslos, wenn er an den laschen Auftritt der Seinen im Eröffnungsspiel beim FC Affing denkt. „Man kann verlieren, aber die Art und Weise geht gar nicht“, sagt er im Rückblick auf die 3:4-Niederlage. Nicht viel besser ist es dem SC Altenmünster ergangen. Die Zusamtaler unterlagen am Mittwochabend dem SC Bubesheim mit 0:3. Am Sonntag, 19 Uhr, sind die beiden Fehlstarter nun unter sich.

Normal spielt der TSV Gersthofen am Freitagabend oder am Samstag. Der ungewöhnliche Termin kommt zustande, weil der SC Altenmünster zuletzt am Mittwoch gespielt hat, da der SC Bubesheim am Bodenseecup beteiligt war. „Wir wollten dem Gegner mehr Regenerationszeit zugestehen“, so Gersthofens Abteilungsleiter Klaus Assum. Wenn sich das mal nicht rächt.

„Wir dürfen nicht mehr so auftreten, wie am vergangenen Freitag“, nimmt Florian Fischer seine Mannschaft in die Pflicht: „Da muss eine Reaktion kommen!“ Dazu müssen man die Defensivarbeit besser praktizieren. „Offen, wie ein Scheunentor. Hinten und im Zentrum“, so bezeichnet er den Zustand in Affing. „Wir haben nicht die Wege gemacht, die notwendig gewesen wären.“ Auch müssten alle gegen den Ball arbeiten und sich nicht zu schade sein, Zweikämpfe zu führen. Dann werde das fußballerische schon kommen. Denn Qualität hat die hoch gehandelte Truppe ohne Zweifel. Sie konnte es nur noch nicht auf den Rasen bringen. „Wir müssen zu den einfachen Dingen zurück finden“, sagt Fischer. Deshalb wird das Trainerduo Änderungen vornehmen. „Wir werden mit Sicherheit nicht mit der selben Elf starten“, kündigt Fischer an.

Am Mittwoch hat der kommenden Gegner beim 0.3 gegen den SC Bubesheim unter die Lupe genommen und festgestellt: „Die haben sich zu viel von uns abgeschaut, haben auch die ersten 30 Minuten verschlafen und sind erst dann besser geworden. Da Altenmünster jetzt genauso unter Druck steht, wird die Partie kein Selbstläufer.“

In der Tat: Wie das Kaninchen vor der Schlange hat der SC Altenmünster eine halbe Stunde lang bei seiner Saisonpremiere gegen den SC Bubesheim agiert. Alle drei Gegentore handelte sich das Team von Spielertrainer Peter Ferme im ersten Drittel dieser Partie ein. „Wir waren nicht aggressiv und im Passspiel zu ungenau“, hat der Coach die Gründe für die Niederlage schnell ausgemacht. Moniert hat Ferme auch die mangelnde Kommunikation untereinander. Diese alles müsse beim Gastspiel in Gersthofen besser werden.

„Sobald es die gesamte Mannschaft versteht, auf was es eigentlich ankommt, werden wir auch Erfolg haben“, betont der 32-Jährige. Da nun drei Auswärtsspiele in Folge auf dem Programm stehen, drohe die Gefahr, dass das Punktekonto auf längere Zeit leer bleibt.

Für Peter Ferme ist das Landkreisduell in die Ballonstadt ein Heimspiel, denn er wohnt in Gersthofen. Deshalb will dort aber nicht schön brav die Zahler abliefern. Für Ferme ist jeder Gegner in dieser Liga schlagbar, deshalb möchte man aus Gersthofen schon mit etwas Zählbaren nach Hause kommen. (mit her)

Themen Folgen