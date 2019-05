vor 40 Min.

Feiern auf dem Fischacher Volksfest

Für den Aufstiegsfall hat Philipp Micheler vom TSV Fischach schon Vorkehrungen getroffen

Mit sechs Punkten Vorsprung auf den TSV Walkertshofen geht der TSV Fischach in die letzten beiden Spieltage der Fußball-A-Klasse Süd. Philipp Micheler, der mit 26 Jahren zu den Urgesteinen des TSV zählt, stammt aus Aretsried. Er und seine drei Brüder jagen seit Kindesbeinen dem runden Leder hinterher. Lukas, 22, und Jonas, 19, ebenfalls in Fischach, Maximilian, 24, beim TSV Dinkelscherben). Der 26-jährige Philipp hat für den Fall der Fälle, dass die Meisterschaftsentscheidung fällt, schon Vorkehrungen getroffen, wie er in der AL-Elferkette verrät.

Bunte oder schwarze Schuhe?

Weder noch. Ich habe eine Zeit lang mit den schwarzen Klassikern Copa gespielt, bevorzuge aber jetzt eher weiß (lacht). Obwohl man die besser und intensiver pflegen muss.

FCA oder FCB?

Ganz klar FCB. Seit dem Opa hat sich das in unserer Familie durch alle Generation durchgezogen.

Ronaldo oder Messi?

Messi gefällt mit persönlich besser. Er ist der komplettere Spieler. Es ist ein Genuss, ihn am Ball zu sehen. Im Champions-League-Halbfinale hat man jedoch gesehen, dass auch der beste Einzelspieler nichts bringt, wenn er keine Unterstützung erhält. Liverpool war einfach besser und mannschaftlich geschlossener.

Ordnungsfanatiker oder Chaot?

Privat würde ich eher Chaot sagen. Beruflich Ordnungsfanatiker. Ich arbeite als Prozessmanager in einem Betrieb, der Leiterplatten für elektronische Geräte fertigt.

Frühaufsteher oder Langschläfer?

Selbst wenn ich spät ins Bett gehe, stehe ich früh auf. Und das trotz Gleitzeit. So hat man nach Feierabend noch etwas vom Tag, kann mit Kumpels zum Baden gehen oder grillen.

Fisch oder Fleisch?

Fleisch. Am besten viel und vom Grill. Vegetarisch ist nicht so mein Ding, obwohl ich selbst auch mal Kässpatzen mache. Am liebsten ist mir am Sonntag der Schweinebraten von der Mama.

Helene Fischer oder AC/DC?

Nach einem Sieg darf es in der Kabine auch mal Helene Fischer sein. Ansonsten höre ich alles querbeet. Aktuelle Charts, Rock.

Grätscher oder Techniker?

Ganz klar Grätscher! Bei der Technik hapert’s. Aber das mache ich als rechter Verteidiger durch Kampfgeist wieder wett.

Plärrer oder Disco?

Auf jeden Fall Plärrer. Mit Lederhose und Haferlschuhen. Das ist doch eine gigantische Gaudi. Mit dem TSV war ich leider diesmal nicht dabei, aber mit der Arbeit. In drei Wochen ist ja das Fischacher Volksfest. Da freue ich mich schon. Da werden wir dann hoffentlich was zu feiern haben.

Wildwuchs oder Babypo?

Kommt drauf an. Beruflich habe ich viel Kundenkontakt. Da trete ich klassisch rasiert auf. Am Wochenende oder im Urlaub darf es schon mal ein gepflegter Dreitagebart sein.

A-Klasse oder Kreisklasse?

Kreisklasse – ganz einfach! Da gehört der TSV Fischach auch hin und da können wir auch mitspielen. Vor zwei Jahren sind wir in der Relegation gescheitert. Aber dieses Jahr spricht mit dem Kader und dem Punktestand nichts dagegen, dass wir den Aufstieg schaffen sollten. Vielleicht noch nicht am Sonntag, aber ich glaube nicht, dass wir in Walkertshofen den direkten Vergleich verlieren und 0:5 untergehen und das letzte Spiel auch vergeigen. Für den Fall der Fälle, dass wir Meister werden, habe ich mit meinem Chef schon ausgemacht, dass ich am darauf folgenden Montag frei machen darf. (oli)

Themen Folgen