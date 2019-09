vor 49 Min.

Fischer erwartet eine Wundertüte

Verletzungen dünnen den Kader des TSV Gersthofen aus

Je später der Abend, desto interessanter die Gäste. „Wir erwarten eine Wundertüte“, sagt Florian Fischer, der Spielertrainer des TSV Gersthofen, vor dem Heimspiel gegen den FC Mertingen in der Fußball-Bezirksliga Nord, das am Freitagabend erst um 20 Uhr in der Abenstein-Arena angepfiffen wird.

Wundertüte deshalb, weil das Spiel des Aufsteigers stark davon abhängig ist, ob Felix Kling und Moritz Wagner mit von der Partie sind. Beide können nicht regelmäßig für den Bezirksliga-Neuling auflaufen, weil sie als Co-Trainer bei der U23 beziehungsweise der U17 des Bundesligisten FC Augsburg tätig sein. „Diese beiden Schlüsselspieler machen den Unterschied aus“, weiß Fischer, der die Mertinger schon viermal beobachtet hat, dass der FCM zwei Gesichter hat.

Das gilt auch für seine eigene Mannschaft, mit deren Auftritt er beim 3:2-Sieges in Holzkirchen nicht so wirklich zufrieden war. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, hätten nach elf Minuten schon 3:0 führen müssen. Stattdessen sind wir in Rückstand geraten, als der Gegner das erste Mal über die Mittellinie gekommen ist“, blickt er zurück. „Vor allem bei Standards waren wir extrem anfällig und hatten große Probleme.“ Dafür konnte sich Abwehrchef Christoph Wagemann mit zwei Kopfballtreffern auszeichnen. Für Fischers Nerven sei das Spiel beim Tabellenletzten gar nicht gut gewesen: „Wir haben Chancen in Hülle Fülle vergeben und deshalb bis zum Schluss zittern müssen.“

Ob Florian Fischer und sein kongenialer Partner Mario Schmidt gegen den FC Mertingen einen ruhigeren Abend verleben werden? Der Stress für das Trainer-Duo zog sich schon durch die ganze Woche, denn das Spiel in Holzkirchen forderte einen hohen Tribut. Tobias Wiesmüller musste schon nach sieben Minuten verletzt ausgewechselt werden, Aykut Atay zog sich nur 23 Minuten nach seiner Einwechslung einen Bänderriss zu und musste ebenfalls vom Feld. „Der Kader wird immer dünner“, klagt Fischer. (oli)

