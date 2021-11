Biberbach besiegt den Spitzenreiter

Plus Durch ein spätes Tor bringen die SCB-Frauen dem TSV Schwaben Augsburg II die erste Saisonniederlage bei. Der SSV Anhausen kann die Gunst der Stunde nicht nutzen

Die Fußballfrauen des SC Biberbach haben dem bisher unbesiegten Spitzenreiter TSV Schwaben Augsburg II in der Bezirksoberliga mit 1:0 die erste Niederlage beigebracht. Der SSV Anhausen konnte die Gunst der Stunde nicht nutzen, weil er gegen den TSV Pfersee vor 150 Zuschauern mit 2:3 den Kürzeren zog. Im letzten Heimspiel des Jahres kam Bezirksliga-Tabellenführer CSC Batzenhofen-Hirblingen gegen den Aufsteiger VfB Oberndorf zu einem mühsamen 2:0-Sieg.