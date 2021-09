Josefin Schmid trifft in beide Tore

Späte Entscheidung im Derby CSC Batzenhofen gegen SV Thierhaupten

Mit einem überzeugenden und auch in dieser Höhe verdienten 7:1-Erfolg beim FC Loppenhausen startete der Landesliga-Absteiger SSV Anhausen in die neue Saison der Bezirksoberliga der Frauen. Mitabsteiger SC Biberbach unterlag beim TSV Burgau mit 0:2. Im Landkreisderby der Bezirksliga Nord gewann der CSC Batzenhofen-Hirblingen gegen den Aufsteiger SV Thierhaupten mit 3:1.

Bezirksoberliga

FC Loppenhausen - SSV Anhausen 1:7 (0:3). Während der gesamten Partie ließen die spielstarken Anhauserinnen den teilweise überforderten Gastgeberinnen keine Chance und kamen nach meist sehenswerten Spielzügen zu ihren Treffern. Bereits vor der Halbzeitpause war die Partie nach den Toren zum 0:3 von Isabella Schalk (10. und 40.) und Lotta Edelmann (22.) so gut wie entschieden. Nach dem Wechsel spielten die Gäste ihre spielerische Überlegenheit weiter gnadenlos aus und kamen durch Maria Schimunek (56. und 76.) und Lotta Edelmann zu drei weiteren Treffern zum 0:6. Nach dem Ehrentreffer für die Heimelf von Sarah Höbel (80./Elfmeter) war es Maria Schimunek vorbehalten, mit dem 1:7 den Schlusspunkt zu setzen. Die Anhauser Fußballfrauen präsentierten sich zum Saisonauftakt in guter Form und können bereits im Heimspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den SV Wattenweiler nachlegen. (zer)

TSV Burgau - SC Biberbach 2:0 (1:0). Die Damen aus Biberbach starteten nach dem 2:0-Auftaktsieg beim FC Loppenhausen druckvoll in das Spiel und zwang die Heimelf in den ersten Spielminuten zu einigen Rettungsaktionen, welche die Führung des Landesliga-Absteigers verhinderten. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld erzielten die Burgauerinnen das 1:0 durch Sonja Kaifer (13.). Die Gäste behielten trotzdem die Oberhand, erarbeiteten sich aber auch in der zweiten Halbzeit trotz Druck auf die Defensive keine nennenswerten Chancen. Aufgrund der aufgerückten Defensivabteilung konnte Katja Deni in der letzten Spielminute einen Konter zum 2:0-Endstand abschießen. (lh-)

Bezirksliga Nord

CSC Batzenhofen - SV Thierhaupten 3:1 (1:0). Der CSC legte gegen die jüngste Mannschaft der Liga einen Blitzstart auf den Rasen und ging durch Annika Bücherl bereits in der 5. Minute in Führung. Dann tat sich lange Zeit nichts, bis Josefine Schmid zunächst zum 2:0 ins gegnerische Tor (65.) und nur drei Minuten später zum 2:1 ins eigene Netz (68.) traf. Für die späte und damit endgültige Entscheidung sorgte Selina Reith mit dem 3:1 in der 90. Minute. (AL)