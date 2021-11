SSV Anhausen erobert die Spitze

Plus 1:0-Sieg im Gipfeltreffen. Doch der SC Biberbach befindet sich in Lauerstellung

Im Spitzenspiel der Bezirksoberliga gegen den bisherigen Tabellenführer TSV Schwaben Augsburg II konnten die Fußballfrauen des SSV Anhausen einen knappen aber vollkommen verdienten 1:0-Erfolg feiern und haben damit ihre Chancen auf die Meisterschaft gewahrt. Das hat auch der SC Biberbach, der in Wattenweiler mit 3:0 gewann. Mit einem 6:1-Sieg bei der SG Glött/ Aislingen machte der CSC Batzenhofen-Hirblingen die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga Nord klar. Einen 7:1-Kantersieg feierte der SV Thierhaupten beim SV Grün-Weiß Baiershofen.