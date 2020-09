vor 6 Min.

Freude war nur kurz

SV Thierhaupten unterliegt „Angstgegner“ TSV Firnhaberau

Zum Re-Start der Kreisliga Ost unterlag der SV Thierhaupten dem TSV Firnhaberau mit 2:3. Auch im Hinrundenspiel hatte der TSV mit 3:1 die Oberhand behalten.

Auch in der ersten Halbzeit sah es diesmal so aus, als wenn der SVT das Nachsehen haben würde. Einen zu frühen individueller Fehler in der Thierhauptener Abwehr nutzte Alex Schaller zum 0:1 (9.). Thierhaupten musste auf Spielertrainer Reinhold Armbrust verzichten, der angeschlagen nur auf der Bank Platz nahm. Nach zwei frühen, verletzungsbedingten Wechseln schien der SVT besser ins Spiel zu kommen, konnte die hart erarbeiteten Chancen aber nicht nutzen, da der Gästekeeper Schüsse von Simon Gastl und einen Kopfball von Mario Schulz parieren konnte.

Die zweite Halbzeit begann mit dem 0:2 (48.) durch Sebastian Kempf. In der 54. Minute erlöste Nachwuchskicker Simon Schreier die Schwarz-Roten mit dem Anschlusstreffer. Der SVT kam etwas besser ins Spiel, konnte aber gegen die kompakte Abwehr des TSV wenig ausrichten. Nachdem Armbrust im Strafraum nur unfair gestoppt werden konnte, verwandelte Dominik Reinhardt den fälligen Strafstoß zum Ausgleich. Die Freude währte nicht lange, da Jonas Niemi im Handumdrehen das 2:3 herstellte. Die weiteren Chancen des SVT blieben ungenutzt. (cm-)

