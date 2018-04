vor 22 Min.

Freudenschreie bis zum Dorfplatz Lokalsport

SV Cosmos Aystetten beendet seine Negativserie mit einem 4:1-Erfolg gegen Olching

Von Oliver Reiser

Der SV Cosmos Aystetten hat seine Negativserie in der Fußball-Landesliga Südwest beendet. Nach acht Spielen ohne Sieg konnten die Schützlinge von Trainer Marco Löring gestern Abend einen 4:1-Erfolg gegen den SC Olching verbuchen. Die Freudenschreie waren zum Dorfplatz zu hören.

„Das war Balsam für die Seele“, konnte auch Teammanager Christian Geib seine Freude kaum verbergen. Dass der Aystetter Sieg nach über einer Halbzeit in Überzahl am Ende etwas zu hoch ausgefallen ist, wird den Verantwortlichen sowas von schnurzpiepegal sein. „Man muss auch mal das nötige Quäntchen Glück haben“, so Geib zur Roten Karte gegen Olchings Ender Dag nach einer „Notbremse“ gegen Florian Linder (43.). Ein harte aber vertretbare Entscheidung von Schiedsrichter Steffen Grimmeißen.

Marco Löring hatte rotiert. Für Thomas Hanselka, Max Klotz und Dominik Isufi kamen Dejan Mijailovic, Kaan Dogan und Maximilian Drechsler in die Startelf. So waren fast alle Verletzten zurück. Als Robert Markovic-Mandic seinem Gegenspieler den Ball klaute, aber am Torwart scheiterte (5.), schien alles wieder seinen gewohnten Gang zu gehen. Doch nach zwei unglücklichen Niederlagen in Folge und dem dritten Spiel innerhalb von sieben Tagen war das Selbstvertrauen weg und die Beine schwer. Cosmos-Keeper Valentin Coca, der seine Mannschaft mit zwei Glanzparaden gegen Marco Ecker (7.) und Jara Antonio Andreu (10.) vor einem Rückstand bewahrte, schimpfte wie ein Rohrspatz mit seinen Vorderleuten. Ein weiterer Flüchtigkeitsfehler ermöglichte Bernhard Dehmel schließlich den Führungstreffer (26.). Der Ausgleich fiel zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit setzte sich Kaan Dogan nach einem Freistoß von Robert Markovic-Mandic gegen den SCO-Keeper durch.

Obwohl der SV Cosmos einen Mann mehr war, bekam man die wuseligen Olchinger nicht in den Griff. Erst in der Schlussphase platzte der Knoten. „Joker“ Dominik Isufi verwertete eine Hereingabe von Max Drechsler zum 2:1 (84.). Nach einem Foul an Drechsler scheiterte Markovic-Mandic zwar vom Elfmeterpunkt an Held, doch nach der anschließenden Ecke setzte Patrick Szilagyi eine Bogenlampe zum 3:1 ins lange Eck (89.). Gegen die in Auflösung befindlichen Gäste gelang Robert Markovic-Mandic in der Nachspielzeit noch das 4:1 – sein zwölfter Saisontreffer.

SV Cosmos Aystetten: Coca – Lukic, Zeller, Berisha, Heckel – Dogan (87. Dörr), Mijailovic, Drechsler (90.+2 Sakrak), Szilagyi – Linder (57. Isufi), Markovic-Mandic.

SC Olching: Held – Nikiforidis (87. Illic), Dag, Lutter, Dehmel – Zeisberger, Ceker, Bavas, Andreu, Kyari (64. Kopyciok) – Ecker.

Tore: 0:1 Dehmel (26.), 1:1 Dogan (45.+1), 2:1 Isufi (84.), 3:1 Szilagyi (90.), 4:1 Markovic-Mandic (90.+3). – Schiedsrichter Steffen Grimmeißen (Löpsingen). - Zuschauer: 75. – Rote Karte: Dag (43/Olching). – Bes. Vork.: TW Held hält Elfmeter von Markovic-Mandic (89.)

