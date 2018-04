Frühling wird’s, die Radler schwärmen aus

vor 35 Min.

Mit dem 45. Schwarzbräu-Preis in Zusmarshausen wird in Bayern die Saison eröffnet. Für Sonntag ist bestes Wetter vorhergesagt

Für Radsportler war dieser Winter nicht leicht. Wochenlang kühle Temperaturen und häufig eintretende Regen- und Schneefälle hatten wenig gesammelte Trainingskilometer zur Folge. Abhilfe schaffte bei vielen nur noch eine kurze Flucht zu einem Trainingslager im wärmeren Mallorca, um nicht mit allzu großer Sorge auf das erste Rennen zu stoßen. Am Sonntag, 8. April, ist es wieder so weit. Dann fällt der Startschuss zum 45. Schwarzbräu-Preis, mit dem die Radsportsaison in Bayern eröffnet wird. Und da ist bestes Wetter vorhergesagt.

Bis zu 600 Radfahrer kämpfen in vier Altersklassen um den Sieg. Für die meisten der erste wichtige Formtest und bei den Top-Teams wichtiges Training auf die zukünftigen Etappenrennen in Europa. Die Rundstrecke gilt mit ihren 27 Kilometern als besonders lang und spannend in der bayerischen Radsportszene. Vor allem der steile Kaiserberg in Dinkelscherben ermöglicht Teams, mit guten Attacken die Verfolgung des Hauptfeldes abzuschütteln.

Der Verlauf bleibt gleich. Die Strecke führt vorbei am Zusmarshauser Rothsee nach Horgau und Häder zu der berüchtigten Steigung in Dinkelscherben, über Steinekirch zurück nach Zusmarshausen (Schloßstraße). Zuschauer an der Rennstrecke sind jederzeit willkommen. Die ersten Gruppen starten um 8.30 Uhr in Zusmarshausen.

Rund 120 freiwillige Helfer sind im Einsatz

Doch nicht nur die Radsportler werden in Zusmarshausen im Mittelpunkt stehen, denn so eine große Veranstaltung muss ohne Gefahr für Radsportler, Zuschauer und Verkehrsteilnehmer organisiert und durchgeführt werden. Dafür werden laut Rennleiter Walter Klein rund 120 freiwillige Helfer der Zusmarshauser und Dinkelscherber Feuerwehr, der Polizei und vom ausrichtenden RV Phönix Augsburg auf den Beinen sein. „Ohne die tatkräftige Unterstützung der vielen freiwilligen Helfer wäre so eine sportliche Großveranstaltung gar nicht möglich“, berichtet Walter Klein. Auch in diesem Jahr wird der Frühjahrspreis von der Firma Schwarzbräu unterstützt. (mm-)

Streckenplan, Höhenprofil und Starterlisten finden Sie unter www.rv-phoenix.de

