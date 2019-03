vor 33 Min.

Furiose Aufholjagd wird belohnt

Bernhard Benke (rechts) lieferte in München eine überragende Partie, musste dann aber mit einer Bänderverletzung ausscheiden.

BG Leitershofen/Stadtbergen verteidigt mit einem Sieg bei Hellenen München den zweiten Tabellenplatz in der 1. Regionalliga und beklagt weiteren Ausfall

Die BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen hat in der 1. Regionalliga Südost die Auswärtshürde beim OSB Hellenen München erfolgreich übersprungen. Nach einer furiosen Aufholjagd gewann man mit 86:78 (35:43). Dadurch sicherte man den zweiten Tabellenplatz zunächst ab und kam auch Tabellenführer TSV Oberhaching nach dessen überraschender Heimniederlage gegen Science City Jena wieder zwei Punkte im Klassement näher.

Bei den Leitershofern waren gegenüber der Vorwoche Milan Tesic und Jonas Zink wieder ins Team zurückgekehrt, für Dennis Behnisch kam ein Einsatz noch zu früh, Michael Dorsch fällt ohnehin bis Saisonende aus. Und die Partie begann auch entsprechend gut für die Gäste, rasch führte man 10:2, kurz darauf 16:6 und zum Ende des ersten Viertels noch immer mit 21:17. Allerdings gelang es der BG nicht, den guten Lauf mit in die weitere Partie zu nehmen. Stattdessen agierte man nun plötzlich in der Defensive sehr lethargisch, im Angriff fehlte das Tempo. München um seine beiden Topscorer Lippert (26 Punkte/4 Dreier) und Knox (22/3) nutzte dies sofort, ging ab der 15. Minute in Führung und hatte zur Halbzeit sich bereits einen Acht-Punkte-Vorsprung erarbeitet.

Dementsprechend verlief auch die Halbzeitansprache der Leitershofer. Trainer Ian Chadwick wurde sehr emotional, entsprechend lange dauerte sein Appell an das Team und erst ganz knapp vor dem Sprungball zum dritten Viertel kehrten die Seinen auf das Spielfeld zurück, verzichteten dadurch auf das Einspielen zur zweiten Halbzeit.

Von nun an entwickelte sich ein packendes Spiel. Stadtbergen steigerte sich nun wieder, doch die Hellenen bewiesen ihre Klasse und zogen sogar auf 58:46 davon – der höchste Vorsprung des Heimteams an diesem Abend. Als Lippert und Knox eine kleine Verschnaufpause auf der Bank benötigten, kamen die Kangaroos sofort auf 58:54 heran. Als die beiden Protagonisten aber wieder aufs Feld zurückkehrten, war die alte Differenz schnell wieder hergestellt. Keine allzu guten Aussichten also für die Leitershofer im Schlussviertel.

In der Schlussphase drehen die Kangaroos auf

Doch es kam dann ganz anders. Die Gäste legten jetzt eine kräftige Schippe oben drauf. Emanuel Richter nahm den Amerikaner Knox in den letzten Minuten komplett aus dem Spiel und hielt ihn in dieser Phase bei null Punkten. CJ Carr traf wichtige Dreier. Dominik Veney wurde zum Energizer im Angriff und Lippert wurde von den BG-Centern so lange zermürbt, bis er mit zwei unsportlichen Fouls kurz vor Schluss ausscheiden musste.

Emanuel Richter per Dreier zum 70:67 sorgte für die erste BG-Führung nach langer Zeit und auch der Ausfall des bis dahin überragenden Bernhard Benke (Bänderverletzung) konnte den Leitershofen-Express nicht mehr stoppen. Der starke Nedim Hadzovic per Korbleger und dann mit einem tollen Assist auf Richter und ein weiterer Zweipunktewurf von Youngster Lewis Londene sicherten dann letzten Endes den etwas glücklichen, aber sicherlich nicht unverdienten Sieg.

Am kommenden Samstag geht es dann für die BG in eigener Halle gegen den TV Goldbach aus Unterfranken weiter. (asan)

BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen: Carr (27/4 Dreier), Zink, Fiebich (3/1 Dreier), Londene (6/1 Dreier), Benke (17), Hadzovic (14), Veney (7), Tesic (4), Richter (8/2 Dreier)

