Abschied mit zwei Siegtreffern, aber ohne Zuschauer

Oliver Haberkorn erzielt seine letzten Tore für die SpVgg Westheim und wird von Kameraden gefeiert

Nach 15 Jahren als Spieler und Trainer hat Oliver Haberkorn sein letztes Spiel für die SpVgg Westheim bestritten. „Nach so vielen Jahren ist es jetzt an der Zeit, etwas Neues anzufangen“, sagt er sichtlich gerührt, als ihn seine Mannschaftskameraden mit Pappmasken, auf denen sein Konterfei zu sehen war, nach dem Abpfiff huldigten.

Insgesamt 38 Spieler kamen im Freundschaftsspiel gegen den TSV Steppach zum Einsatz. In der ersten Halbzeit standen die „Oldies“ auf dem Feld, die am ersten Aufstieg unter Haberkorn von der A-Klasse in die Kreisklasse beteiligt waren. Zum zweiten Durchgang lief dann die aktuelle Truppe der Kobelkicker auf. Und wie sollte es an so einem Tag anders sein: In beiden Vergleichen zeigte Oliver Haberkorn, der am 1. Juli seinen 37. Geburtstag feiern kann, seine Torjägerqualitäten und erzielte jeweils den Siegtreffer. „Das erste war ein regulärer Treffer“, sagte er zum 2:1 im Reservenspiel, „das zweite habe ich geschenkt bekommen.“ Sekunden vor Schluss legte ihm Lukas Huber den Ball auf, sodass er das Spielgerät nur noch über die Line schieben musste.

Einziger Wermutstropfen: Aufgrund der Hygieneschutzverordnungen der Bayerischen Staatsregierung hätten zwar 500 Zuschauer anwesend sein dürfen. Da es in Westheim jedoch keine fest zugewiesenen Sitzplätze gibt, war das Spanferkel, das sich auf der Sportheimterrasse für die anschließenden Abschiedsfeier drehte, ein ziemlich exklusiver Beobachter der beiden letzten Tore von Oliver Haberkorn, der sich zusammen mit Marco Spengler zum SV Ottmarshausen verabschieden wird. (oli)