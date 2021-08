Aystetten gegen Gersthofen: Landesliga-Derby wird zur Willenssache

Plus Nach Niederlagenserien ziehen die Fußball-Trainer des SV Cosmos Aystetten und TSV Gersthofen vor dem direkten Aufeinandertreffen eine Zwischenbilanz.

In der Fußball-Landesliga Südwest kommt es am achten Spieltag zum Augsburger Landkreisderby zwischen dem SV Cosmos Aystetten und dem TSV Gersthofen (Anpfiff Sonntag, 15 Uhr). Nachdem mit sieben von 34 Spieltagen knapp ein Viertel der Saison absolviert ist, haben wir mit beiden Trainern Marco Löring (Aystetten) und Gerhard Hildmann ( Gersthofen) eine Zwischenbilanz gezogen.