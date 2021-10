TSV Meitingen fehlt das Quäntchen Glück

Plus Stark verbesserte Mavros-Truppe unterliegt im Duell der Enttäuschten 0:1

Der TSV Meitingen zog in der Fußball-Bezirksliga Nord bei einem offenen Schlagabtausch gegen den SC Bubesheim mit 0:1 (0:1) unglücklich den Kürzeren. Während den Lechtalern das berühmte Quäntchen Glück fehlte, schoss Hakan Polat den SC Bubesheim sehenswert zurück in die Erfolgsspur.