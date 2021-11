Fußball

14:29 Uhr

Corona oder doch nur Schnupfen?

Plus Kreisspielleiter Reinhold Mießl erklärt die Regularien für Spielabsagen wegen Corona

Von Oliver Reiser

Vergangene Woche wurden zwei Spieler der zweiten Mannschaft des SSV Margertshausen positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin hat der Verein nicht nur das gesamte Training abgesagt, sondern auch das Spiel der ersten Mannschaft in der Kreisklasse Süd gegen den SV Untermeitingen. Die „Zweite“, in der es die Corona-Fälle gibt, hat in der A-Klasse Süd aber beim Türk SV Bobingen gespielt. Wie ist das zu erklären?

