02.11.2021

„Das war vom Schiedsrichter so gewollt“

Plus Forets Trainer kritisiert den Spielabbruch gegen den TSV Steppach

Von Oliver Reiser

Zuerst gerieten Berkay Kurt vom TSV Steppach und Gökhan Basalan vom VfR Foret verbal aneinder. Schiedsrichter Mürsel Beklen muss wohl verstanden, was sich die beiden Streithähne an den Kopf warfen. Er zeigte beiden Protagonisten dieses Wortgefechts die Rote Karte. Das war in der 70. Minute. Unmittelbar vorher war das 3:2 gefallen, nachdem die Gastgeber in der 53. Minute noch mit 3:0 geführt hatten. Fünf Minuten später gab es einen weiteren Elfmeter für den TSV Steppach, über den sich Mehmet Er und Tolga Güclü mokierten. Daraufhin sah Foret-Kapitän Er die Ampelkarte, Güclü den Roten Karton. Es gab unendliche Diskussionen, bei dem vor allem einige Spieler des VfR Foret dem Unparteiischen immer näher traten. Der fühlte sich schließlich bedroht und brach das Spiel in der 75. Minute ab.

