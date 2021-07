Die Torhüter hatten nichts zu lachen

Landesligisten gehen in ihren Testspielen leer. Ein Spieler trifft vierfach, einer schafft Hattrick in fünf Minuten

Die beiden Landesliga-Neulinge SV Cosmos Aystetten und TSV Gersthofen gingen in ihren Testspielen leer aus. Gersthofen unterlag im Aufsteiger-Duell beim Neu-Bayernligisten FC Gundelfingen mit 2:4, während sich die Aystetter gegen den Bezirksligisten TSV Wertingen eine 1:3-Heimniederlage erlaubte. Gut in Schuss zeigte sich der TSV Dinkelscherben, der zunächst mit 10:1 gegen den TSV Ustersbach und tags darauf mit 9:0 beim SV Schwabegg gewann. Ausgebremst wurde der TSV Meitingen, dessen Partie gegen den TSV Rain II nach einem Regenguss nicht angepfiffen werden konnte.

(2:1). Gundelfingen fand besser in das Duell der Aufsteiger. Nach 18 Minuten musste Torhüter Dennis Ortner in seinem ersten Spiel für den TSV Gersthofen an ehemaliger Wirkungsstätte hinter sich greifen. Sandro Carapezza hatte getroffen. In der 37. Minute erhöhte Fabian Kühn auf 2:0. Zwei Minuten vor der Pause behielt Ibrahim Neziri nach einem Pass von Oktay Yavuz die Nerven und netzte zum 2:1 ein. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel noch das 3:1 durch Manuel Müller. Der erste Einsatz von Torhüter Ortner geriet endgültig unglücklich, als er Jonas Schneider im Strafraum zu Fall brachte. Markus Böck verwandelte den Foulelfmeter zum 4:1 (50.). Nachdem der weitere Sturmlauf der Gundelfinger mit Glück und Geschick überstanden war, sorgte der von der SB Chiemgau zurückgekehrte Moritz Seban mit einem sehenswerten Direktschuss für das 4:2 (78.). In der Schlussphase schienen die Hildmann-Schützlinge sogar noch mehr Körner zu haben und erspielten sich zwei dicke Chancen, die allerdings ungenutzt blieben. Am Mittwoch, 14. Juli, tritt der TSV Gersthofen um 19 Uhr beim Bayernligisten Schwaben Augsburg an. (oli)

TSV Gersthofen: Ortner - Lux (78. Hampel), Gai, Hildmann (80. Ciritci), Halilovic - Oktay Yavuz, Okan Yavuz - Neziri, Kine, Achatz (72. Seban) - Baumeister.

(0:2). Mit einer sehr ungewöhnlichen Aufstellung schickte Trainer Marco Löring die Seinen in das zweite Testspiel innerhalb von drei Tagen. Deshalb waren die Gäste aus der Bezirksliga Nord von Anfang an dominierend. Zunächst konnte Torhüter Arthur Mayer noch zwei Chancen vereiteln, dann musste er sich geschlagen, als Maximilian Beham einen schmeichelhaften Foulelfmeter verwandelte (16.). In der 28. Minute nutzte Marco Schiermoch den Tiefschlaf in der Cosmos-Abwehr zum 0:2. Nach einigen Auswechslungen kam Aystetten besser ins Spiel und durch Maximilian Köhler zum Anschlusstreffer (59.). Sieben Minuten später besorgte Ivan Rasic bei einem Konter mit einem nicht unhaltbaren 25-Meter-Schuss den Endstand. Nun folgt die Generalprobe, zu der es nochmals gegen den Bayernligisten Schwaben Augsburg geht. (mb-)

(4:0). Der TSV Neusäß blieb im dritten Spiel in Folge ohne Gegentreffer. „Vor allem die ersten 25 Minuten waren sehr gut“, freute sich Trainer Robert Walch. Vierfacher Torschütze war Lukas Siebert. Außerdem waren Marcel Schoder und Tobias Müller erfolgreich.

(1:0). Erfolgreich startete die Lipp-Truppe in die Vorbereitung. In der 40. Minute gelang Moritz Grieshaber das 1:0. Nach zahlreichen Wechseln erzielt Emmanuel Nsubuga noch das 2:0 (87.). (bph)

(5:1). Das Duell der beiden Nachbarvereine war eine mehr als klaren Angelegenheit – obwohl die Gäste durch Stefan Kraus in Führung gingen (3.). Phillip Schmid benötigte allerdings nur fünf Minuten, um das Spiel mit einem lupenreinen Hattrick (11./14./16.) in die richtige Bahn zu lenken. Kurz nach der Halbzeit legte der ehemalige Regionalliga-Stürmer sogar noch seinen vierten Treffer nach (48.). Drei Treffer erzielte Alexander Brecheisen (35./64./75.), Julian Kugelbrey traf doppelt (55./61.). Mit dem Halbzeitpfiff hatte Simon Motzet für das 5:1 gesorgt. (ilia)

(3:0). Die TSV-Reserve war von Anfang an tonangebend und ging durch einen herrlichen Lupfer von Martin Hauser in Führung (23.). Noch vor der Pause stellte Julian Kraus per Doppelpack auf 3:0 (33./38.). Das 4:0 markierte Maximilian Fuchs (72.), ehe Michael Hafner, der zur neuen Saison zusammen mit Dietmar Karl als Spielertrainer agiert, zwei weitere Tore (78./86.) draufsetzte. (ilia)

(6:0). Der SVG überrollte den Konkurrenten aus der A-Klasse West und demonstrierte, dass er zu den Topfavoriten in der A-Klasse Nordwest gehört. Maximilian Krainik (3), Niklas Schmid (2), Daniel Grmoja, Mario Grünwald, Hannes Depner und Dennis Klocker konnten sich in die Torschützenliste eintragen.

(0:1). Die zweimalige Horgauer Führung durch Patrick Mayer (37.) und Michael Vogele (72.) glichen Lukas Siebert (60.) und Raphael Marksteiner (75.) aus. Nicolas Koch drehte den Spielstand zum 3:2 (77.). Michael Vogele traf in der 90. Minute zum 3:3, Tobias Müller in der Nachspielzeit zum Siegtreffer.

Weitere Ergebnisse FC Langweid – TSV Rehling 3:3 (1:2). 0:1 Mark Huckle (6./Elfmeter), 1:1 Christoph Werner (12.), 1:2 Frank Wiedmann (22.), 2:2 Patrick Reilich (65.), 3:2 Michael Seitz (75.), 3:3 Mark Huckle (83.).

SV Ehingen – SV Nordendorf 8:0 (3:0). Tore: Michael Kottmair (3), Robin Schmidbaur, Eigentor, Tobias Reiser, Simon Leser und Christoph Besser.

SV Erlingen – TSV Welden 3:0 (2:0). 1:0 Fabian Wolf (38.), 2:0 Erich Schreiner (62.), 3:0 Labrik Makshana (89./Elfmeter).

SV Ried – TSV Leitershofen 0:1 (0:1). 0:1 Max Wieland (43./Elfmeter).

VfR Foret – Türkspor Landsberg 4:3. Tore VfR Tolunay Bakar, Dogukan Ümmet (Elfmeter), Melih Arslan, Gökhan Basalan

SV Schwabegg – TSV Dinkelscherben 0:9 (0:4). Tore: Alexander Brecheisen (3), Josef Kastner (2), Thomas Kubina (2), Julian Kastner, Phillip Schmid.

SV Achsheim – SpVgg Auerbach 3:4 (2:0). 1:0 (20.) und 2:0 (28.) Julian Jaremkow, 2:1 (55.) Thomas Hemm, 2:2 (72.) Ansumana Sankareh, 3:2 Timo Prillwitz (79./Elfmeter), 3:3 (86.) und 3:4 (89.) Ansumana Sankareh.

TSV Steppach – Schwaben Augsburg II 5:4 (4:4). Tore Steppach: Leon Rössle (2), Florian Grau, Felix Simon, Marco Manieri.

SV Thierhaupten – SV Echsheim 0:4

TSV Fischach II – Hainhofener SV 2:0

TSV Neusäß II – FC Horgau II 3:3

TSG Stadtbergen – TSV Mühlhausen 0:3

TSV Fischach – VfL Kaufering II 2:4

SV Ottmarshausen – Wulfertshausen 4:3