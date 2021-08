Die letzten Generalproben vor dem Start

Die Vorfreude ist groß, endlich wieder um Punkte zu spielen

Die letzte Gelegenheit zum Test nutzten die Kicker aus den unteren Amateurklassen. Am kommenden Wochenende geht es nun wieder um Punkte.

(0:2). Spielertrainer Christoph Wagemann (28.) und Paul Schwicker (44.) brachten den SVG zur Pause mit 2:0 in Führung. Diesen Vorsprung brachte man über die Zeit, da der Anschlusstreffer erst in der 85. Minute fiel.

(1:0). Andre Ebert (11. und 67.), Max Wiblishauser (48.) sowie Lucas Fries (90.+2) trafen für den SCB.

(1:1). Den schnellen Führungstreffer der Gäste durch Fabian Wolf (6.) egalisierte Sascha Knöpfle. Fischach vergab die Siegchance vom Elfmeterpunkt.

(0:0). Mit einer gemischten Mannschaft musste der TSV eine Heimniederlage hinnehmen. Berk Kösker und Abdul Razak trafen für die Gäste.

(2:0). Zweimal Benjamin Fischer (10. und 24.), Phillip Scherer (60.) und Kilian Hirle (85.) sorgten im Aufsteigerduell für die Treffer des Kreisklassisten.

(2:1). Der A-Klassen-Aufsteiger ging durch Johann Neufeld in Führung. Jannik Pritzlau (29.) und Dennis Fackelmann (39.) drehten den Spieß zugunsten des Kreisklassisten um.

(1:0). Der TSV Welden kann sich auf seine Torjäger Michal Durica verlassen. Der traf zweimal für den Kreisklassisten. Andreas Sindl gelang der zwischenzeitliche Ausgleich.

(3:0). Den deutlichen Sieg für den A-Klassisten schossen Dominik Jehmiller (2), Fabian Schmid, Edmund Gruber und Simon Haunstetter heraus.

(3:0). Nach einer sehr guten ersten Hälfte der SpVgg und einer klaren Führung, gelang es den Gästen erst spät zu verkürzen. Dem 1:0-Führungstreffer per Kopf durch Dominik Demharter folgte schnell das 2:0 durch Alexander Scheurer (15./24.). Noch vor dem Wechsel erhöhte Thomas Zott per Direktabnahme nach einer Ecke zum 3:0 (40.). In der zweiten Hälfte war die Partie ausgeglichen und nach einigen Spielerwechseln auf beiden Seiten erzielten Jan Rung und Thomas Biro die beiden Treffer für die Gäste (75./79.). (mira)

(1:2). Mit einer Niederlage hat der SVO die Vorbereitung abgeschlossen. Marius Hackl (1:0/1.) und Lucas Hackl (2:3/66.) trafen für den Kreisklassisten.

(0:1) Die Führung der Gäste (7.) egalisierte Spielertrainer Bastian Stefanovic (63.).

(2:0). Nach einem 0:2-Rückstand kam Langweid durch ein Eigentor und einen Treffer von Christoph Werner zum 2:2. Werner stellte auch auf 2:3, doch die Gastgeber glichen wieder aus.

TSV Ustersbach – FC Stätzling II 1:1

TSV Mühlhausen – SpVgg Deuringen 4:2

TSV Haunstetten II – TSV Leitershofen 2:1

TSV Klosterlechfeld – TSV Steppach 0:3

SV Echsheim – TSV Lützelburg 6:1

DJK Gebenhofen – TSV Gersthofen II 1:2

TSG Augsburg – TSG Stadtbergen 2:3

SV Echsheim II – TSV Ellgau 1:1