Dinkelscherbens Tormaschine gerät ins Stottern

Nur 0:0 im Test gegen den VfR Jettingen. TSV Lützelburg liefert Slapstik-Einlage

Nach einigen Kantersiegen ist die Tormaschine des TSV Dinkelscherben etwas ins Stocken geraten. Gegen den VfR Jettingen gab es für die Finkel-Truppe im Testspiel nur ein torloses Unentschieden.

(0:3). Im Duell der beiden Kreisligisten gingen die Lila-Weißen durch einen sehenswerten Fernschuss von Julian Kugelbrey in Führung (17.). Das 2:0 erzielte Maximilian Fürst auf Zuspiel von Christoph Girr (21.), beim dritten Treffer drückte Nachwuchsmann Paul Holand eine scharfe Hereingabe am zweiten Pfosten über die Linie (41.). Kurz nach der Halbzeit scheiterte Daniel Wiener zunächst per Elfmeter am Rinnenthaler Keeper (51.), wenig später bediente Wiener aber Sturmpartner Phillip Schmid, der sicher zum 4:0 einschob (59.). Nach einem Abwehrfehler konnten die Hausherren noch den Ehrentreffer markieren (60.). (ilia)

(0:0). In der zweiten Halbzeit musste sich der FCE dem Ost-Kreisligisten noch geschlagen geben. Beim 0:1 überlupfte Daniel Vetter den zu weit vor seinem Kasten stehen den Torhüter Marco Fischer. Das 0:2 erzielte Maximilian Koschig (82.), nachdem kurz zuvor Daniel Adolph die Ampelkarte gesehen hatte. (AL)

(0:0). Nach ausgeglichener erster Halbzeit brachte Peter Ost die Gäste in Führung. Den Gelb-Blauen unterlief im Anschluss ein Eigentor, doch Steven Schmid verkürzte nach herrlicher Vorarbeit von Simon Stiegler. Trotz sehr ansprechender Leistung wollte der Ausgleich dem TSV nicht mehr gelingen. (BiLa)

(4:1). Gegen die Gäste aus dem Allgäu war der SSV nicht nur spielerisch überlegen, sondern nutzte auch effektiv die herausgespielten Chancen. Für die Treffer sorgten Alex Kugelbrey (3), Andre Wiedemann (2), Samuel Gressmann und Stefan Gotauf. (id)

Trotz einer Nullnummer boten die beiden Kreisligsten einen guten und intensiven Leistungstest. Das Spiel hätte eigentlich ein paar Tore verdient gehabt, doch beide Torhüter ließen nichts „anbrennen“. Und ansonsten verhinderte das Aluminium einen Treffer. Zunächst scheiterten die TSV Youngsters Elias Sirch, mit einem 20-Meter-Lattenknaller, sowie Max Fürst mit einem Pfostenschuss. In der zweiten Halbzeit verzweifelten dann die Gäste, als Heimkeeper Lukas Kania einen Elfmeter vereitelte und wenig später der Ex-Dinkelscherber Sebastian Hofmilller auch den Pfosten anvisierte. (mahr)

(0:3). In Torlaune präsentierte sich die SpVgg. Vor allem Marco Karnstedt, der fünf Treffer erzielte. Die restlichen Tore markierten Niklas Eiser (2), dazu ein Eigentor.

(1:0). Giuseppe Carangelo traf zweimal und legte auch für Roman Prinz, Tim Stuhler und Lukas Wirth auf, die in der zweiten Halbzeit den deutlichen Sieg heraus schossen. Vor dem Wechsel hatte Jonas Umbach getroffen.

(0:0). Erst in der 88. Minute gelang Michal Durica der Ausgleich.

(2:0). Den vierten Sieg im fünften Testspiel fuhren die Schützlinge von Coach Steinle gegen den B-Klassisten aus dem Allgäu und bestätigten ihre gute Frühform. Bereits nach fünf Minuten köpfte Michi Biber das 1:0. Robert Wruck netzte nach eine Viertelstunde zum 2:0-Pausenstand ein. In der zweiten Spielhälfte erhöhten Robert Wruck, Florian Fink und Marco Rau zum hochverdienten 5:0. (ah-)

(1:2). Gegen den Kreisliga-Absteiger setztees eine verdiente Niederlage. Nach 17 Minuten nutzte Florian Kamissek einen Fehler in der Abwehr und markierte das 1:0. Postwendend glichen die Gäste zum 1:1 durch Valentin Avdullahi aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwandelte Michael Hirmer einen Strafstoß zum 1:2. Fabian Karg scheiterte per Elfmeter (48.). Fast wie eine Slapstik-Einlage wirkte das Abwehrverhalten der Lützelburger, die Markus Reichensberger nur 60 Sekunden später zum 1:3 nutzte. Julian Scheben visierte aus spitzem Winkel nur den Pfosten an (55.). – Zuschauer: 44. (bph)

(1:2). Keine 90 Sekunden war die Partie alt, da erzielte Simon Mayershofer bereits die Führung für die Gäste. Simon Huber glich für die SpVgg aus (11.), bevor Alexander Drexler für den TSV zum 1:2 erfolgreich war. Danach kam die Heimelf besser ins Spiel, jedoch ohne sich zu belohnen. Wiederum Alexander Drexler erzielte nach einer schönen Einzelleistung das 1:3 (50.) Nach schöner Vorarbeit von Dominik Demharter gelang dem eingewechselten Ansumana Sankareh kurz vor Schluss noch der Anschlusstreffer. (mira)

(2:2) Im Vorspiel musste die TSV-Reserve trotz eines Doppelpacks von Julian Kastner eine knappe Niederlage hinnehmen. Ärgerlich war auch die Rote Karte für Nicolas Mocnik, der nach einer Grätsche von hinten einen etwas zu harten Platzverweis kassierte. (ilia)

(0:0). Nach einer Stunde gingen die Gäste durch Pascal Lakomiak in Führung. Matthias Moser gelang sieben Minuten später der Ausgleich.

TSV Steppach – FC Laimering 3:1 (0:1). 0:1 Marvin Gaag (29./Elfmeter), 1:1 Kevin Nagler (50.), 2:1 Rainer Erdle (Elfmeter/54.), 3:1 Maximilian Weidt (80.)

FC Langweid – SG Suryoye 3:3

Schrobenhausen – Stadtbergen 5:1

SSV Anhausen II - Deuringen II 4:4

SV Nordendorf – FC Hellas 2:2

SV Mering II – TSV Neusäß II 7:1

DJK Stotzard – TSV Gersthofen II 0:1

Leitershofen II – SV Achsheim 4:1

Herbertshofen – FC Pfaffenh.-UZ 4:1

Batzenhofen – SpVgg Bärenkeller 3:1

SC Griesbeckerzell – TSV Diedorf 1:2

Wörleschwang II – Zusamaltheim 2:0

SC Biberbach – FC Donauried 4:0 (2:0). 1:0 Fabian Wüst (15.), 2:0 Lukas Huber (42.), 3:0 Andre Ebert (85.), 4:0 Lukas Huber (88.)